新冠肺炎｜增9宗確診　相隔一周再現個位數　暫10宗以下初步陽性

本港今日（31日）新增9宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，是自8月24日以來再錄得單位數增幅，累計確診宗數為4,811宗（包括一宗疑似個案）。新增個案中有7宗是本地感染，當中兩宗源頭未明，而匡智梨木樹院舍再增一名院友確診，以及另有一名院友初步確診，同院舍料累計多達19人染疫。輸入個案錄兩宗，分別由埃塞俄比亞和菲律賓輸入。 衞生防護中心表示，個案數目雖有下降，但仍有無源頭個案，不能斷言疫情已完全受控，又指社交措施放寬後或會疫情反覆，但社會仍須運行，應長期保持社交距離及個人衛生。

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本港今日新增9宗新型肺炎確診個案，當中7宗是本地感染，5宗與其他個案有關連，包括錄小型爆發的匡智梨木樹宿舍，再增一院友（編號：4805）確診，另有一名院友初步確診，若最終確診，該院舍累計共6名員工及13名院友染疫。

染疫孕婦未作動 內科房同病格10人檢測呈陰性

源頭未明個案則有兩宗，包括昨日公布的懷胎39周孕婦（編號：4806），患者潛伏期主要留在元朗大棠路大旗嶺的家中，8月28日到過元朗容鳳書母嬰健康院做產檢，丈夫及一名兒童被列作密切接觸者需檢疫，孕婦及胎兒目前情況穩定。孕婦確診前曾入住屯門醫院內科普通房，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理） 庾慧玲稱，同病格10病人均對新冠病毒檢測呈陰性。

另一人是75歲男子（編號：4808），在太子道西一間廠房做雜工，住於荃灣滿樂大廈從心樓，據其家人透露，病人除了上班及偶爾外出用餐外，其餘時間多在家。

至於日前確診的foodpanda外賣員（編號：4762），病人的丈夫、長子均染疫，幼子則有抗體，張竹君透露幼子於8月10日有不適，或是該家庭內最早發病的人，但病徵不明顯，幼子於灣仔稅務大樓上班，除上班外甚少其他活動，當局會向工作地點的人派發深喉唾液樣本瓶檢測。

隔一周再錄個位數增幅 張竹君：一日數字不代表疫情受控

今日是繼8月24日錄9宗確診後，相隔一周再現單位數增幅，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，個案數目雖似有下落，但一日數字未必有代表性，加上仍有源頭未明的新增個案，不能說疫情完全恢復或受控制，期望愈來愈少無源頭的個案。

她又稱，疫情在社交措施放寬後有機會反覆，但社會須運行，學生亦需復課，提醒市民應盡量保持社交距離以及長期做好個人衛生。

輸入個案涉機師及外傭

至於輸入個案方面增兩宗，分別是一名來自埃塞俄比亞的機師（編號：4803），以及一名從菲律賓來港的外傭（編號：4804），兩人均是8月29日抵港。

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