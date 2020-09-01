全民檢測｜區議員籲重啟立法會選舉　高永文：選舉與檢測無法比較

全民檢測「普及社區檢測計劃」開展首天，多名區議員在設為檢測中心的太子界限街一號體育館外，呼籲重啟立法會選舉，反對延期。 前食物及衞生局局長高永文在該體育館擔任採樣員，認為立法會選舉人數和今天檢測無法比較，計劃的預約安排有效分流市民，他表示稱採樣工作不是很辛苦。

盧俊宇、劉志雄、譚凱邦、張文龍等多名區議員到體育館外，呼籲重啟立法會選舉。（陳家怡攝）

自願參與的全民檢測今天（1日）開始，界限街一號體育館設為檢測中心，該體育館原定是選舉票站之一。盧俊宇、劉志雄、譚凱邦、張文龍等多名區議員到體育館外，呼籲重啟立法會選舉。

有區議員指出141個檢測中心有76個地點曾用作投票站，佔超過一半。他們認為檢測的病毒傳播風險比投票高，批評政府卻延期立法會選舉一年，剝奪市民選舉權。

荃灣區議員譚凱邦表示接到市民求助，有公司要求員工必須進行病毒檢測，不論是全民檢測或衞生署門診等檢驗計劃，涉及的九間公司包括貿易和保安。荃灣區議員劉志雄亦收到一個市民求助，擔心不檢測會被公司解僱。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

+ 4 + 4 + 4

高永文任採樣員 選舉助選宣傳多人聚集

前食物及衞生局局長高永文在界限街一號體育館擔任採樣員，對於體育館曾作為選舉票站，他認為立法會選舉人數和今天檢測無法比較，選舉沒有預約時間，而檢測的預約安排有效分流，在時間和空間上可分開市民，防止太多人聚集。他指出，選舉除了投票當日，一些助選、宣傳等活動會有人群聚集，表示「今次抗疫緊要啲」。

高永文表示是日採樣工作不是很辛苦，相信預防感染控制措施下，預約安排令他們為市民採樣之間有充足時間清理和準備，認為「可以再編密啲都得」。他指出，檢測站的流程設計市民單向流動，場內空間足夠等做法有效防止交叉感染，體育館作為選址亦理想，有高樓底和足夠通風系統。

採樣時有市民打噴嚏

高永文上午為超過十名市民採樣，他說做鼻腔採樣時一至兩名市民打噴嚏，不算普遍，咽喉拭子採樣前也會通知市民或有嘔吐感覺，但今天沒有市民嚴重不適。他指出，有一至兩個市民未有預約，而是到場登記，估計檢測站可以彈性處理。

高永文表示是日採樣工作不是很辛苦，預約安排令他們為市民採樣之間有充足時間清理和準備。（陳家怡攝）

約2時半，有超過30名市民在界限街一號體育館外等候檢測。（陳家怡攝）

▼18區141個社區檢測中心一覽▼