全民檢測｜華昇董事長胡定旭稱60萬人登記「幾好」　檢測過程順暢

普及社區檢測計劃（全民檢測）今日（1日）展開，華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭早上抵香港公園體育館的檢測中心接受檢測，他稱由排隊到完成採樣在半小時內完成，形容過程順暢。 被問到至今僅約60萬人登記，是否符合預期，胡定旭拒評，稱政府有自己的預期，華昇只提供檢測服務，目前已有二百多名檢測人員在中山紀念公園的氣膜實驗室準備就緒。

胡定旭早上約十時抵香港公園體育館的檢測中心外排隊，排在前面約有20人，他等候約八分鐘後可入內，至約十時半完成採樣步出檢測中心。

胡定旭受訪時形容，整個過程僅半小時，非常暢順，又指場館內很大，等候採樣期間與其他人有至少1.5米距離，他亦觀察到採樣員每次完成一次採樣後，都有除下手套清潔雙手20秒，再換上新手套為下一位市民採樣，他認為市民毋須擔心。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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僅60萬人預約 胡定旭：應睇多幾日

截至今日早上，近60萬市民已登記參與檢測，與政府最初的目標約500萬人參與有一段距離，胡定旭形容為「幾好」，現時只開放預約了數日，今日是首日檢測，應「睇多幾日」，或有市民因時間不合而未預約。

被問到登記人數與預期是否有落差，胡定旭未有評論，僅指政府有自己的預期，而華昇主力提供檢測服務，每日以「三合一」混樣測試可做最多30萬個檢測，絕對足以應付全民檢測。他續指，中山紀念公園的氣膜實驗室已準備就緒，有二百多位內地檢測人員在該處工作，今早首批人員亦已進入準備接收第一批樣本。

▼01直擊火眼實驗室▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

華大檢測套裝疑致假陽性 胡定旭：較擔心假陰性

至於檢測人數少會否影響篩查的效果，胡定旭稱需視乎參與人數而定，他舉北京為例，當時檢測了約一半人口後停止檢測，是因為已有足夠的科學數據支持，他認為需待有數據後再下判斷。

華大基因的檢測套裝早前被瑞典政府點名，指有三千多人出現假陽性。胡定旭直指，「擔心假陰性多過假陽性」，因若有無病徵的帶病毒者在社區仍有傳播力，需盡快截斷傳播鏈，他亦提到香港的經濟有需要重啟，呼籲市民為了身邊的家人及朋友，以及為香港整體社會參與檢測。

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼