全民檢測｜中環上班族趁午飯檢測　稱不用輪候　全程僅花5分鐘

政府推行的「普及社區檢測計劃」（全民檢測），今日（9月1日）正式開始。於中環大會堂的檢測中心，於中午12時半左右，於半小時內約只有10人完成檢測。 有上班族趁午飯時間前來，指流程暢順，從登記到完成採樣不用等候，全程約只需約5分鐘。

中環大會堂檢測中心。（張嘉敏攝）

於中環大會堂， 在中午12時半左右，在半小時內約只有10人完成檢測。於中環上班的金先生，趁午飯時間往檢測。他稱，流程暢順及未有太多人等候，從登記至完成採樣約於10分鐘內完成。他稱，採樣時有點難受，因棉棒伸入較深入位置，但仍可接受。

他稱參加檢測屬自願性，公司未有要求。他稱，參加目的為支持政府，希望能早日開關，「對自己、家庭、社會負責。」他又稱，不應強制性要求檢測，「每個人有自由，呢度都係香港，唔係上面。」

中午時分有穿西裝的上班族參加檢測。（張嘉敏攝）

採樣時感痕癢，但仍可接受

同樣趁午飯時間檢測的洪先生，稱約在5分鐘內完成整個流程，採樣時感痕癢，但仍可接受。他稱，任何檢測無百分百準確，認為是次檢測準確度可接受。他希望參加檢測能早日切斷隱形傳播鏈，又形容為盡公民義務。

從內地來港三至四年的張先生，形容採樣過程有點不適，尤其從鼻腔採樣，「比打針稍為好一點。」他稱參加檢測為「利人利己」，對疫情控制有好處，亦可以令自己安心。他稱對港人質素有信心，認為大家會有公德心。同於中環上班的黃小姐則稱參加檢測因家中有長者及小朋友。

▼9月1日，全民檢測首日各區情況▼

+ 8 + 8 + 8

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼01實測咽喉拭子採樣▼