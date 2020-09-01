DSE 2021｜通識科「三權分立」　蘇國生：未需修訂考評範圍與準則

特首林鄭月娥今日出席行政會議前表示，本港沒有三權分立，完全支持教育局局長楊潤雄說法。考評局秘書長蘇國生今日(9月1 日)出席記者會時被問到，通識科日後是否需要修訂涉及「三權分立」的評分準則及考試範圍，他指，考評工作與課程緊扣，若果課程未有修改，就毋須就此修訂。

被問到通識科考生以「三權分立」作答會否取得分數、考評局會否因應特首言論而調整有關題目，蘇國生指，有關答案會否獲評分屬言之尚早。（余俊亮攝）

被問到通識科考生以「三權分立」作答會否取得分數、考評局會否因應特首言論而調整有關題目，蘇國生指，有關答案會否獲評分屬言之尚早，亦指審題委員會尚未設定題目，由於日後會釐定評卷參考，故不作代答。

至於最受關注的通識獨立專題探究（IES)，考評局將會調低佔分比例，由20%下調至10%，保留報告涉及題目界定、相關概念和知識等的甲部及乙部；取消丙部及丁部的深入議題、判斷及論證的部份。

IES非如外界盛傳完全取消，蘇國生解釋，非「一刀切」做法是參考前線教師的意見，他們反映大多學生已完成IES前半部分；至於後半部分，雖然有學生已完成，但由於涉及師生互動，「要整理、要改、然後先提交」，需要很多時間處理，故考慮學生實際情況作出刪減，希望釋放教學空間。他承認，有學生已完成整個IES，「會唔會有學生因為呢個原故我哋無考慮（計分），有少部分會有」，但希望他們可集中分配時間應付及溫習獲保留的部分。

2021年中學文憑試科目考核內容修訂及時間表（2020年9月1日更新）

考評局評核發展主管溫德榮表示，由於考評局想盡快通知學校文憑試新安排，故未調查學生完成IES程度的百分比，但強調數個星期以來已收集不同持份者意見，方案已顧及師生需要。