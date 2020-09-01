確診大廈｜牛頭角下邨貴輝樓添4患者　屯門翠寧花園再增2患者

本港新冠肺炎疫情有下降趨勢，今日新增的12宗個案，住址仍覆蓋港九新界。據衞生防護中心最新資料，牛頭角下邨貴輝樓再新增四名患者；屯門翠寧花園3座新增兩名患者；而荃灣滿樂大廈從心樓、元朗水蕉新村及蝶翠峰16座亦各添一人確診。

牛頭角下邨貴輝樓新增4名患者。（資料圖片）

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貴輝樓累計6人染疫

牛頭角下邨貴輝樓新增四名患者（第4812、4813、4814及4815宗個案），四人年齡介乎49至76歲，均與本地個案有流行病學關連。該大廈早前已有兩名確診者居住（第4774及4776宗個案）。

居於新界的患者較多，荃灣滿樂大廈從心樓新增一名70歲女患者（第4816宗個案），該大廈早前已有一名住戶確診（第4808宗個案）。 元朗水蕉新村及朗蝶翠峰16座分別新增一名64歲男患者（第4817宗個案）及16歲女患者（第4818宗個案）。而屯門翠寧花園3座新增兩名女患者，分別是41歲（第4819宗個案）及69歲（第4820宗個案），均與本地個案有流行病學關連，該大廈早前已有一名住戶確診（第4788宗個案）。

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至於輸入個案方面，一名於8月21日從孟加拉抵港的41歲女子（第4822宗個案），住在尖沙咀華美達華麗酒店； 一名菲傭（第4823宗個案）居於北角華美達盛景酒店。而一名從印度抵港的24歲男子（第4821宗個案）並無住址。