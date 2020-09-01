【新冠肺炎】面授復課在即　網上教學仍須打破藩籬

隨着新冠肺炎疫情緩和，教育局周一（8月31日）宣布全港中小學校將於9月23日起分兩階段恢復面授課程，首先讓中一、中五、中六、小一、小五、小六，以及幼稚園高班的學生重新上課，再讓其餘年級學生於9月29日起照常上堂。但在正式恢復面授課程之前，學生仍須使用視像軟件繼續網上課程。一眾基層學生以及幼稚園學童，似乎尚要忍受多一個月。

今年的9月1日開學日今年只能網上進行，學生不必再搭車上學，變成在家打開視像軟件，起床換校服趕入視像開學禮。（資料圖片／鄭子峰攝）

基層、幼童「脫苦海」

受新冠肺炎疫情影響，今年的9月1日開學日今年只能網上進行，學生不必再搭車上學，變成在家打開視像軟件，起床換校服趕入視像開學禮。不過這樣的「新世代」學習模式，對基層或幼童而言都難言理想。在家學習讓社會看見網上課程的限制，基層家庭的電子設備難以支持學生上網學習，而集中力稍遜的幼稚園學童，更難對着直播畫面保持專注，社會對於現時網上教學模式的成效亦甚有保留。

現時距離暫定的重新上學日期不到一個月時間，部分同學過去或因家庭設備不足而落後學習進度，學校亦可藉此機會首先幫助有需要的同學銜接復課進度。教育局同時宣布9月16日起學校可全校1/6的學生為上限，讓少部分學生返學進行不多於半日的面授課程。中小學校可以把握機會利用輔導班等形式，讓教師輔助學生追上課程。至於幼稚園的新入學學童，園方亦可嘗試提早讓學童分批到校，適應學童離開家長的學習環境，方便之後繼續K1進度。

有中六學生今日返校，透過平板電腦參加網上開學禮。（鄺曉斌攝）

網上教學仍須努力

新一波疫情暫時緩和，學生將可以重新上學，基層學生以及幼稚園學童不必受網上學習困擾，也自然是社會樂見。但網上學習作為未來教育的發展趨勢，所謂「翻轉課室」的教學方式亦依賴學生在家利用網上資源備課，一波疫情緩和，並不等於學校無須再為學生的網上學習質素改進。

疫情未來發難以預料，學校應隨時為「在家學習」的配套準備，讓基層學生可以買到或借用應有的電腦器材，亦從課程上開始準備向網上學習模式轉型。雖然網上學習有其限制，學生與教師的互動接觸會因而減少，幼童更難以在家裏集中精神，但若日後本港學校要再因疫情停課，教育局及學校亦應以減少對學生學習效能的影響為目標，讓學生不受疫情阻礙學習。長遠而言，局方與學界亦應共同研究改進網上教學效能的方法，將學界討論多年的「翻轉教室」不分富貴貧窮地帶到課室。