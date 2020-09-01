DSE2021｜通識IES計分內容減半　師生嘆「嘥心機」　計分準則存疑

新冠肺炎疫情持續，考評局今日公布2021年文憑試安排，其中盛傳會被取消的通識科獨立專題研究（IES）獲得保留，不過，該科佔分比重由20%，下調至10%。而報告亦會刪去一半計分內容，涉及被視為核心、深入論證議題的部分。 有已做完IES的學生坦言，這部份最花時間及心機，需要做十多個訪問兼大量資料搜集，以撰寫完成約4500字的報告。他直言突然取消一半計分內容感到可惜及白費心機。 有通識科老師形容，有關修訂非主流意見，同時關注新修訂的報告字數要求、獲保留的題目界定部份較難分辨學生能力高低等。

新冠肺炎疫情持續，考評局今日公布2021年文憑試安排。圖左起為考評局秘書長蘇國生、公開試總監麥勁生（余俊亮攝）

因應疫情影響，考評局今日公布明年文憑試修訂及精簡安排，包括取消生物、化學、物理等9個甲類科目校本評核，以及精簡中文、英文、通識等5個科目校評。其中，早前一度傳出會取消的通識獨立專題研究（IES）獲保留，不過，佔分比重由20%下調至10%。

報告內容的計分結構上，僅會保留涉及題目界定、知識辨識的A及B部分；被視為報告「核心」、涉及深入闡述議題、判斷及論證的C及D部分則會取消。

考評局秘書長蘇國生指，新安排已參考前線教師的意見及學生實際情況，反映大多已完成IES前半部分，惟後半部分因涉及師生互動，需時處理及完成，故刪減一半計分內容，以釋放教學空間。

有考生對考評局取消通識科一半計分內容感到可惜。（資料圖片）

不過，中六學生潘同學表示，其校早於去年中五上學期展開IES，先完成500字的擬題部分，今年下學期則展開最關鍵的撰寫部分，包括做十多個訪問、大量資料搜集、數據分析、論證及建議等，以趕及於七月中完成4,500字的報告。

已完成報告 學生感可惜

潘同學亦指，疫情期間依然維持每周與通識科老師聯絡一次，花約20分鐘時間商討報告最新情況，「臨近交報告時甚至會『炸機』，凌晨一點照whatsapp問老師。」他坦言，對於取消C、D關鍵部分感到可惜，形容是白費心機，但換個角度，在疫情下急忙完成報告，報告質素或未如理想，難取得高分，如今減輕一半計分內容，可能最終對成績有幫助。

教協副會長、中學通識科教師田方澤則表示，刪減IES一半計分內容，始終對已完成的考生不公平。（資料圖片）

通識聯會：新安排非業界主流意見 促交代新字數要求、評分準則

通識教育教師聯會主席劉錦輝表示，過往業界均傾向保留IES，對於最終僅「保留一半」的新安排感到突然，認為有關修訂非「主流意見」，在實際操作上存在很多疑問，包括最新的報告字數要求如何、已完成的4,500字報告是否需要刪減字數等。他指，相信在IES新安排下，仍有師生會繼續「細執」報告內容，質疑是否可以釋放教學空間。

教協副會長、中學通識科教師田方澤則表示，理解考評局刪減C、D部分，因為部份第三組別學校的學生，在疫情間欠缺教師面對面的指導，在家學習較難完成IES，但整體而言，新安排對於已完成報告的中六同學並不公平，「聽到好多同學覺得不滿、唔憤氣，要求還番時間畀佢哋。」

兩人均指，A、B部分只涉及擬題方向、交代研究背景及方法，內容「大同小異」，但C、D部分才是報告的「主菜」，計分比重最多、最花心機的部分，亦因涉及學生對議題的個人見解，此部分才能分辨學生能力高低。劉錦輝指，期望局方可交代最新的IES報告字數要求及評分準則，以釋除業界疑慮。

2021年中學文憑試科目考核內容修訂及時間表（2020年9月1日更新）

中學校長會：七月中公布更理想

整體而言，中學校長會及津貼中學議會均表示接受考評局的新方案。津貼中學議會主席潘淑嫻認為，考評局安排已兼顧學界意見，支持取消多科的校本評核，令考生可以集中應付筆試。潘淑嫻表示，對於中英文科口試取消感到可惜，但認為有關做法可減低病毒飛沬傳播風險，保障考生安全。

此外，她指考試日數由原本為時約四個半星期，縮短至三個半星期完成，雖然「考得密咗」，對考生體能挑戰較大，但相信考生仍有足夠時間作好心理準備應對。

中學校長會署理主席連鎮邦表示，早於半年前已要求考評局及教育局商討2021年文憑試及校評修訂，倘考評局及早展開討論，提早七月中公布安排，可以讓學生盡早放棄須刪減的校評，花更多時間專注溫習。他亦指，學校本可更早調整新學年校曆表，訂定中六生模擬考試日子及最後上課日，惟如今開考日期由4月9日延至23日，令大部份學校需再修改模擬考試等日程，增加行政工作。他表示，倘疫情持續，2022年及2023年的文憑試考生均會受到影響，促請考評局盡快展開討論及籌備該兩屆的校本評核、課程考核的修訂安排。