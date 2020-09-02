DSE 2021｜考評局認刪口試不理想　英文校本評核保留會話等同口試

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，考評局調整來年文憑試的考試範圍及縮短考試時間，其中包括取消中英文科口試，秘書長蘇國生今日（2日）承認取消口試不理想，但考慮到學校練習及實際開考時，師生均有風險，故當局保留英文科校本評核的說話能力評估，作用是等同口試，可知悉學生的第二語言能力。 特首林鄭月娥昨（1日）稱本港沒有「三權分立」，被問到會否影響通識科考卷的評核準則，蘇國生稱自己非此方面專家，需待審題委員會出題目及評分參考，評分時亦會因應學生的答案再作討論。

2021年中學文憑試科目考核內容修訂及時間表（2020年9月1日更新）

考評局秘書長蘇國生接受港台節目《千禧年代》訪問時談及2021年DSE的考試安排，他指第三波疫情突爆發，影響新學年的實體開學安排，故需作出調整。

取消口試屬迫不得已

新安排下取消中、英文科口試，他承認取消口試做法不理想，但受疫情影響，形容是「迫不得已」，學生和老師的安全是最大考慮，在師生在學校練習時，以及實際開考的情況均有很多風險。他提到，基於英文科作為第二語言的考慮，想知悉學生的英語會話能力，故保留英文科校本評核當中的說話能力部份，他指實際上等同口試。

另外，過往考生如因身體不適而未能應考，評估成績的最高等級是4級，至DSE2020調高至5級，來年會否再調整留待公開試委員會討論。

將於3月約滿離任 蘇國生：工作上總有各方壓力

被問到港府澄清本港沒有「三權分立」，會否影響通識科考卷評核，蘇國生稱評核只按課程內容，現時未知考卷會否有相關的題目，自己非出題方面的專家，需待審題委員會出題目及評分參考。不過做評分參考時不會預知學生的答案，評卷時會視乎答案再調校，若有某些答案有疑問會就此再討論。

蘇國生將於明年3月約滿離任，過去一年歷經歷史科取消試題的爭議，蘇國生昨稱，離任屬個人考慮，教育局無施加壓力。他今日受訪時稱，工作上總會有各方壓力，例如新冠疫情亦為師生帶來壓力，但個人得以在壓力中成長。