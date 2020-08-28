全民檢測｜參與採樣醫護增至6000人　內地今再派150人來港支援

政府將於9月1日推行全民檢測。食物及衞生局局長陳肇始今天（28日）表示，已招募到6,000名醫護及正就讀相關學科的大專學生協助採樣。對於醫護學生是否有能力協助採樣的問題，公務員事務局局長聶德權指，這批醫護有醫療常識及背景，「學習（採樣）唔難」，但未能提供6,000人當中多少是學生的數據。 另外，內地早前已派了60名檢測人員來港支援，今天會再派出150人來港，中央預留了最多600人到港支援。

聶德權指，暫時未能提供6,000人的分類，未知當中有多少人是醫生、護士或其他人員。 （高仲明攝）

陳肇始表示，政府已招募到6,000名醫護及正就讀相關學科的大專學生協助採樣，當局製作了簡報、短片，發放予不同醫療團體、學校，而各團體各自也有提供培訓，醫學專科學院於本周三至周日也有開設培訓課程，首兩日有超過300人參加。

她續指，政府會為協助採樣的醫護提供防護裝備，包括呼吸器、眼罩、面罩、即棄手套，曾經為確診者採樣的醫護不屬密切接觸者，他們來自的醫院也不會拒絕這批醫護復工及參與臨床工作。聶德權承認，6,000人並非每天都能全日參與，有關參與人數最後會影響到檢測量。

陳松青表示，8月初時內地已派了60名檢測人員來港支援，今天會再派出150人來港，中央預留了最多600人到港支援。 （高仲明攝）

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陳松青：中央預留最多600人到港支援

聶德權指，每個檢測中心都有組長、助理組長，採樣員會在督導下工作，組長是醫生、牙醫、註冊護士，而採樣員就包括輔助醫療專業人員；大專院校的老師、學生；救護員。被問到這批人是否有能力採樣時，他稱這批人有醫療常識、經驗，「骨科醫生都唔係經常採樣，但有常識、背景，學習（採樣）唔難。」但他指，暫時未能提供6,000人當中，有多少人是醫生、護士或其他人員。

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，8月初時內地已派了60名檢測人員來港支援，今天會再派出150人來港，中央預留了最多600人到港支援，因應檢測計劃需要而分批來港。他強調，這些內地人員在內地有認可資格，也有充足訓練及經驗。

聶德權補充，這批人本身在內地是檢測的骨幹人員，來港後只會在實驗室工作，「至8月下旬，廣東做了超過二千七百萬份核酸檢測，所以個實戰經驗好清楚。」

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▼中山紀念公園體育館「火眼實驗室」▼

央視於下午報道，國家衛健委醫政醫管局副局長、內地核酸檢測支援隊總領隊李大川帶領164名內地核酸檢測支援人員抵達香港。報道指，有香港市民到酒店迎接檢測人員。但未知這批人下榻於哪間酒店。