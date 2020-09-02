限聚令｜晚市堂食令延至10時　健身室限4人一組　桌球室准4人篤波

本港新冠肺炎疫情緩和，政府今日（2日）公布，由本周五（4日）起進一步放寬社交距離措施，餐飲業務方面，晚市堂食延長一小時至晚上10時正，但維持最多二人一桌；表列處所方面，容許健身中心重新開放，每一健身站、器械和器材，以及連教練在內每組訓練或課堂不得超過4人；按摩院亦可以有限度下營業。 政府亦安排部份指定室內及戶外體育處所重開，當中新增處所包括羽毛球場、乒乓球室、保齡球場、桌球室及海上活動中心等，當中「碌齡」及「篤波」容許不多於4人使用。政府亦透露9月中或可放開康文署場地。

健身中心有條件重新開放，每一健身站、器械和器材不能容納多於4人，連教練在內每組訓練或課堂不得超過4人。（資料圖片）

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政府今日公布，周五起逐步放寬措施，延長堂食至晚上10時，其他要求不變，重開健身中心（除溜冰場外）及按摩院，維持強制配戴口罩，禁止2人以上聚集，有限期為9月4日至10日共一星期。

陳肇始：知市民食飯好似好趕

食物及衞生局局長陳肇始在記者會上表示，今次逐步放寬是聽到市民心聲，有感食飯都「好似好趕」，亦有同業界了解，她又表示，現階段都是維持二人，至於會否放寬四人，要視乎情況及全民檢測結果，暫未有條件放寬每枱人數。

食物及衞生局局長陳肇始在記者會上表示，今次逐步放寬是聽到市民心聲，有感食飯都「好似好趕」。（盧翊銘攝）

據政府最新放寬措施，表列處所方面，容許健身中心有條件重新開放，每一健身站、器械和器材不能容納多於4人，連教練在內每組訓練或課堂不得超過4人，使用器材前後都要清潔消毒。

海上活動中心重開

按摩院可以有限度下開放，床位或座位之間至少1.5米距離或設隔板，所有儀器、工具及服務範圍於每次使用前後都要消毒，每一個被分隔的服務範圍不多於2人，服務員亦須佩戴防護裝備。

部份指定室內及戶外體育處所重開，包括羽毛球場、乒乓球室，而室內草地滾球場、保齡球場及桌球室只可「隔一張/條開一張/條」；至於戶外體育處所海上活動中心亦再次開放，當中包括獨木舟、皮划艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動。

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