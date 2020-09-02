新冠肺炎｜旺角維景酒店87歲住客猝逝後確診　同層另一住客染疫

新冠肺炎疫情有回落趨勢，衞生署今日（2日）公布新增8宗確診個案，全部是本地個案，是7月5日第三波疫情以來單日最少個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有4宗的源頭不明，兩名患者居於旺角維景酒店的同一層，但互不相識，當中87歲男患者過身後才發現確診，同層房客需檢疫。 另外，一名大圍交通城的汽車維修員工，以及一名在迪士尼樂園工作的建築工人亦確診。匡智梨木樹院舍再新增兩宗確診個案，該院舍累計6名照顧者及14名院友確診。

有確診者曾入住旺角維景酒店，該酒店內的海港酒家早前多名食客先後確診。（資料圖片 / 余俊亮攝）

四宗有源頭個案涉及匡智梨木樹院舍

張竹君表示，匡智梨木樹院舍新增兩宗確診個案，由亞博檢疫中心送院，其個案編號為4830和4831。該院舍共有6名照顧者及14名院友確診。另外，兩宗個案是早前確診者的家人，個案編號為4825和4826。

迪士尼樂園建築工人染疫

有4宗的源頭不明，佔今日新增個案比率一半。第4824宗個案是61歲男子，在大圍交通城維修汽車，居於住大圍嘉田苑，平日無特別活動，他工作的公司另有一名同事。

而第4828宗個案是45歲男子，居於天后，任職建築工人，在迪士尼樂園做裝修工程，有同事與他一同工作，當局正跟進其接觸者。

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87歲維景住客暈倒送院後不治

涉及旺角維景酒店的兩名患者，當中一人為編號第4827宗個案，患者為一名70歲男子，是退休人士，住在旺角維景酒店。他於7月17日由台灣返港，完成家居檢疫後，正等待返回內地居住。他在8月30日咳嗽，留下樣本後發現是初步陽性。他平日無特別活動，有時候會到彩虹邨探望母親，亦會到旺角街市。

第4829宗個案是87歲男子，過身後驗屍才發現確診。 他亦在旺角維景酒店居住數個月，等候返回內地，並與第4827宗個案居於同層，但二人並不認識。死者有長期病患，會到酒度附近餐廳吃早餐。他生前與朋友同住該酒店房，8月27日被發現暈倒，朋友召救護車送他入院，到31日離世。遺體移送葵涌殮房，呼吸道樣本送交衞生署檢測，發現他感染新冠肺炎。

衞生防護中心已聯絡酒店了解情況，兩名患者居住後，有關房間已無其他人入住。清潔員工有穿著充足保護衣，中心為免出現隱形傳播，會安排同層員工，以及9至10間房的住客安排檢測。