限聚令｜陳肇始：港人遲放工反映食得有點趕　晚市堂食延長至10時

本港新冠肺炎疫情回落，政府今日（2日）公布，本周五（4日）起進一步放寬社交距離措施，食肆晚市堂食延長至晚上10時，每枱仍限兩人；至於健身室、按摩院、桌球室、保齡球場、海上活動中心等可有限度重開，惟二人限聚令仍然生效。 外界關注政府容許晚市堂食延至10時，以及維持二人限聚令理據。食物及衞生局局長陳肇始在記者會上解釋，政府防疫政策張弛有度，在有條件下逐步有序放寬，她指不少市民都很遲放工，若晚市僅到晚上9時會太趕急，強調「唔係病毒幾時會出嚟，幾時唔會出嚟」。她又重申，目前確診數字雖回落，但仍有無源頭個案，未有條件將限聚措施放寬至四人。

9月2日，政府公布9月4日起，食肆晚市堂食可延長一小時至晚上10時。（資料圖片／余俊亮攝）

政府容許食肆周五起營業至晚上10時，陳肇始解釋，主要因為不少市民反映，晚市只到9時會較趕，而且港人工作至較夜，晚膳時間亦較夜，但因食飯除口罩時間越長，感染風險越高，所以始終要有條件限制，在人數上設限，措施亦有設限，強調「唔係病毒幾時會出嚟，幾時唔會出嚟。係有序去做，由專家睇返有咩可以做到」。

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未有條件放寬至四人限聚

雖然政府放寬健身室、保齡球場及桌球室，在不多於4人下進行活動，但二人限聚令繼續生效。被問到相關理據時，陳肇始表示，了解市民對做運動有訴求，但健身室需要帶口罩及減少接觸，希望在新常態下逐步放寬，否則會有風險。

陳續指，雖然現時確診數字有所回落，但仍有無源頭個案，所以只可維持兩人，至於會否放寬至四人限聚，要視乎情況及普及檢測的結果。她又表示，明白業界希望可以放寬更多人，但現時未有條件。

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