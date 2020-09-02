男生被截揭藏摺刀槌子　官指年輕人未必知法律後果　判感化1年

去年11月3日的「七區行街」行動，示威者在沙田新城市廣場聚集，17歲男學生在商場更換衣服時被警員截查，搜出槌子、摺刀等物品。他早前承認一項管有物品意圖損壞財產罪，今在沙田裁判法院被判接受12月個月感化令。裁判官稱，去年受社會事件影響，很多年輕人未必知道法律後果，不明白「成年人世界的規則」，希望感化能令他們以「有建設性和正面」的方法應對事情。

不滿地鐵運差人

17歲被告姓鍾，中五學生，被控管有一把槌子、兩把扳手、一把摺刀及兩個金屬鈎。早前提訊時，辯方提到被告在警誡下曾稱，擁有以上物品的原因是「因為地鐵運差人，所以想用槌仔扑爆佢啲設施」。

家庭背景良好在校任風紀

辯方求情稱，被告有良好家庭背景，在校任風紀，下年將應考文憑試，感化官建議被告接受感化有利其成長。辯方說，被告關注社會，有參與去年的社運示威，因一時衝動及對法律無知，故沒有考慮法律後果。

認為感化能正面協助被告

署理主任裁判官溫紹明判刑稱，很多年輕人因去年的社會事件，而被帶來法庭，他們大多在學校一直是乖學生。溫官語重深長地說，較年輕的人做事未必深思熟慮，顧及法律後果，因此感化能正面地協助被告，理解在遇到不同事情時，如何能以最有建設性和正面的方法應對。

溫官認為，對年輕人往往不明白成年人世界的規則，感化他們會比懲罰及阻嚇式刑罰更有用，故接納感化官建議，判以感化，並叮囑被告要守感化官指示。

案件編號：STCC1065/2020