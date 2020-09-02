新冠肺炎｜周五放寬防疫措施　張竹君：任何放寬都有機會引起傳播

第三波新冠肺炎疫情近日有所緩和，政府今日（2日）公布放寬部分社交措施。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，任何放寬社交距離措施，都有機會引起傳播或爆發，但政府考慮時不單從公共衛生角度，亦需平衡多方面，提醒市民繼續謹守防感染措施，戴口罩、勤洗手、保持社交距離。 另外，政府昨日（1日）正式推出全民檢測「普及社區檢測計劃」，不過《香港01》發現，有檢測中心人員，將疑似用過的膠手套，及疑似用作採樣的棉花棒，扔進中心下層的垃圾桶，之後有拾荒者翻出相關物品。張竹君表示，醫療廢物的定義由環保署所訂，包括利器、化驗所未經消毒的廢物、人體或動物的組織等，其餘於普通病房、門診出現的非利器類垃圾，未必屬於醫療廢物。她續指，即使普通廢物，都應妥善處理，衞生署有向承辦商發指引。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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政府今日公布，周五起逐步放寬措施，延長堂食至晚上10時，其他要求不變；另重開健身中心（除溜冰場外）及按摩院，並維持強制配戴口罩，禁止2人以上聚集，有效期為9月4日至10日共一星期。

張竹君表示，現時的放寬安排，都是有條件下放寬，避免出現室內不戴口罩情況。她表示，任何放寬社交距離措施，都有機會引起傳播或爆發，但政府考慮時不單從公共衛生角度，亦需平衡多方面，提醒市民繼續謹守防感染措施，包括戴口罩、勤洗手及保持社交距離。她續稱，近2至3天新增確診個案均為個位數，但來源不明個案仍多，今日佔新增個案一半，仍需監測疫情。

《香港01》昨日報道，在尚德社區會堂的檢測中心，有一名身穿保護裝備人士，將垃圾扔進社區會堂下層的垃圾桶，當中有一堆疑似用過的膠手套，及疑似用作採樣的棉花棒，而且垃圾膠袋外，未有張貼任何警告或標誌。及後一名長者到場拾荒，曾一度想翻出載有疑似醫療廢物的垃圾。

對於醫療廢物處理問題，張竹君表示，醫療廢物的定義由環保署所訂，例如有利器、化驗所內未經消毒的廢物、人體或動物的組織、傳染性的物料，如伊波拉病人身上的血、液體，以及有血的外科敷料等。她表示，普通病房或門診廢物，例如非利器類，都屬於一般廢物。她續指，一般廢物應跟足程序妥善處理，衞生署亦有向承辦商發指引。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼