警二代涉紀律部隊宿舍自瀆｜被告指有警稱自己人　著寫屙尿便無事

「警二代」涉在紀律部隊宿舍平台自瀆案今（2日）續審。被告供稱有警員向他聲言「大家都係自己人」，又說：「識你daddy，寫你屙尿就冇事㗎啦。」其後有督察表示可以簽保守行為方式了事，他因不想父親花錢替他打官司，並且認為不會留案底影響前途，遂順應警方簽署文件，同意案情，否認是自願招認。

警稱閉路電視拍到被告自瀆

被告陳卓峯（25歲）作供指，案發翌日在住所樓下平台與朋友玩遊戲機，突然有多名便衣警走近，其中一人展示委任證，問他前一晚6時至7時半身處何方。被告回答在家中用膳，對方則質問他是否當晚在平台自慰的男子，並指閉路電視拍到他。

被告否認之後，友人向警員詢問被告的父親是否知悉此事。至於友人為何作此問，被告就估計對方認為其父親可幫助他。

被告陳卓峯涉在紀律部隊宿舍平台自瀆，在西九龍法院受審。(資料圖片)

聲稱自己人不用鎖手銬

被告續道，警員領他往後樓梯，說：「大家都係自己人，我一定會幫你。」又稱平時會為疑犯鎖上手銬，但「見係你就唔洗啦」。被告指他未受警誡便被帶上警車，他曾詢問在警署要做什麼、何時可見父親，警員就指簽署文件後便可與父親見面。他隨後在警署行向羈留室途中，見到父親坐在外面。

警員稱寫屙尿就無事

及後，警員在另一房間遞出空白的記事簿，教被告作供。被告一度懷疑，但對方說：「我會幫你，識你daddy，寫你屙尿就冇事㗎啦。」被告表示，因相信警察而順其意思書寫，但他未有寫上「屙尿」。

他又道，有督察在一周後來電，稱想相約作簽保守行為的程序。被告上網了解並問父親意見後，同意做法。他謂，與督察見面時，對方指以守行為方式處理必須先同意案情。被告想及父親已花了不少錢讓他讀書，不想父親再浪費金錢打官司，並且認為守行為不會留下案底，遂跟從警方指示錄口供。

父親從朋友口中得知被告涉案

控方盤問時，被告指當日一起玩遊戲機的朋友也生於警察家庭，但他不知其父親抑或母親任職警察。他稱友人住同一樓宇，但因私隱問題不願透露友人住哪一層。被告又指其父是經朋友通知，才知此案。

被告報稱居於荔景紀律部隊宿舍，是一名大學生。他被控在公眾地方作出猥褻行為罪，指他於今年‪3月7日，在荔景紀律部隊宿舍P2層2座至3座間的遊樂場內，無合法權限或合理辯解而在上述公眾地方猥褻暴露陰莖。

審訊周五再續。

案件編號：WKCC1730/2020