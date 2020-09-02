新冠肺炎｜政府因「時間太趕」延長晚市堂食一小時　打工仔：離地

本港第三波新冠肺炎疫情有回落，本周五（4日）起進一步放寬社交距離措施，如餐廳晚市堂食可延長至晚上10時。食物及衞生局局長陳肇始表示，今次逐步放寬是「聽到市民心聲」，有感「食飯都好似好趕」。 有市民則批評，延長一小時的作用不大，認為打工仔大多晚上7、8時才下班，「大家都要OT，未必趕到，政府一向都離地。」另有市民認為，放寛堂食令來得太遲，因不少人未必有住家飯食，有需要光顧食肆。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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政府上周將禁止已一個半月的晚市堂食恢復，准許可堂食至晚上9時，至今日再宣布會進一步放寬防疫措施，周五起晚市堂食可延長一小時至晚上10時。陳肇始解釋，政府聽到不少市民會遲收工，堂食用膳時間「好似好趕」，故評估後認為可延長堂食時間。

記者晚上7時許到荃灣路德圍視察，路德圍在疫情爆發前是市民「掃街」熱點，但今日未見過去的人頭湧湧，有部分市民除口罩用餐都選擇「面壁」。另有堂食的食肆，不少市民繼續選擇買外賣回家。

「個隔板都係借啲意分開」

剛吃小食的黎先生認為，堂食延長一小時的幫助不大，又批評堂食令對抗疫無大作用，「你9點定10點完，人都係要迫埋同一個時段去食飯。」至於現時食肆要採用隔板，兩人一枱的措施，他笑言「個隔板都係借啲意分開下」，認為口罩令才是對抗疫有幫助的實質措施，「始終傾計會大風險啲。」

對於健身中心可以重開，足球場等卻要關閉，黎先生認同是「雙重標準」，「其實開返啲場俾人強身健體可能先係對抗疫恆之有效的措施。」

政府放寛堂食，但9月2日晚上荃灣路德圍食肆內的人流不多。（麥凱茵攝）

朱先生與女朋友則剛下班，他透露今日已準時下班，「有時OT(超時工作)都7、8點先收工。」問及陳肇始的趕食飯論，他狠批「政府嘅政策一向離地，對政府都無乜睇法。」

應該檢視食肆員工是有做好消毒

從事醫療工作的朱先生認為，政府的防疫工作沒有醫學常識，甚至是「荒謬」。他指出，重點並非限制餐廳或人數，而是要檢視食肆員工是有做好消毒、間板有無清潔，以及大家有否戴口罩，「即係大家去餐廳，同大家返office見唔到有大分別，office仲要有啲無隔板……唔同大家屋企打麻雀又無事」，故認為最重要是大家的防疫意識有否提高。

學生阮小姐則覺得政府的放寛堂食做得太遲，「始於都好多人唔方便，放工又無飯食。」她認為，放寛一小時都抗疫無太大分別，但她自己則在放寛至4人一枱前也不會外出用膳，「平時通常都係4個人出去食。」