全民檢測｜累計近80萬人登記　27.8萬人已採樣　17%已化驗　

全民檢測「普及社區檢測計劃」踏入第二日，政府在今晚（2日）公布計劃相關數字，今日早上8時至晚上8時，共有約15.2萬人在全港各社區檢測中心登記採樣，即累計27.8萬人完成檢測採樣，當中4.9萬個樣本已完成檢測，即完成檢測率約為一成七。同時，共79.8萬人預約參加計劃，其中68宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

截至9月2日晚上8時，累計有約79.8萬名市民成功預約檢測參加全民檢測。（資料圖片 / 羅君豪攝）

+ 12 + 12 + 12

政府發言人表示，由今日早上8時至晚上8時，共有約15.2萬名市民在全港各社區檢測中心登記採樣。自普及計劃在九月一日開展以來，累計合共有約27.8萬人在檢測中心登記檢測。同時，截至今晚8時，普及計劃已經完成 4.9萬個樣本的核酸檢測。

發言人指，呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

若以已完成檢疫的4.9萬個樣本計算，即現時的完成檢測比例為一成七。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在例行記者會上指，暫時未收到經全民檢測計劃找出的任何陽性確診個案。

68宗盜用他人資料個案 已轉交警方處理

由8月29日網上預約開始以來，截至今日晚上8時，累計有約79.8萬名市民成功預約檢測。普及計劃至今共接獲122宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中68宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。