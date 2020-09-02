新冠肺炎｜旺角維景酒店兩人確診　住客稱緊張：沒通知患者住哪層

本港新冠肺炎疫情未平，今日（2日）新增8宗確診個案，兩名男患者居於旺角維景酒店的同一層，但互不相識，其中一人送院後病逝。《香港01》記者傍晚到達涉事酒店，大堂亦有清潔人員正進行消毒，惟她僅戴上外科口罩及手套。有已入住涉事酒店數個月的住客表示，剛剛從新聞得知有人確診，惟酒店未有通知住客，暫不知道涉及哪層，對事件感到緊張。

《香港01》記者傍晚到旺角維景酒店觀察，酒店只有少量人流出入，門口有工作人員幫進出人士量度體溫；酒店大堂亦有清潔人員消毒，亦有外賣員到酒店送餐。惟現場所見，消潔工只戴普通外科口罩及手套。

孕婦陳女士在維景酒店居住數個月，她表示，剛剛從新聞得知酒店有住客確診消息，惟酒店卻未有通知其他住客。她說，並不清楚患者居於哪層，自己也有一些緊張，但未考慮會否暫時搬離酒店。

住在旺角維景酒店逾月的陳女士表示剛剛看新聞才知道有住客確診，酒店未有通知。（袁澍攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉及旺角維景酒店的兩名患者，當中一人為編號第4827宗個案，患者為一名70歲男子，是退休人士，住在旺角維景酒店。他於7月17日由台灣返港，完成家居檢疫後，正等待返回內地居住。另一名患者、第4829宗個案是87歲男子，過身後驗屍才發現確診。 他亦在旺角維景酒店居住數個月，等候返回內地，並與第4827宗個案居於同層，但二人並不認識。死者有長期病患，會到酒店附近餐廳吃早餐。

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