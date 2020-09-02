【港超聯】各隊最快周五復操　開放四場地供操練　職球員明檢疫

爭取多時，香港足球總會今日（2日）終獲政府開放場地予2019/20球季港超球隊練習，6支參賽球隊最快可於本周五（4日）復操，為復賽踏出重要一步。

足總上月中落實以「家居隔離」方案的實行復賽後，積極向民政局爭取重開球場，惟未能按原定計劃於上周六（8月29日）復操。港超球會早前已同意將備戰周期壓縮至兩星期，讓本周六（9月5日）成為復操死線。

足總主席貝鈞奇接受查詢時透露，會方今日早上接獲康文署來函，通知足總若能保證檢測及衛生醫療要求，可開放香港仔運動場及九龍灣公園運動場予港超球隊操練。

他稱：「這都是球隊常用的球場。我們也正爭取重開將軍澳訓練基地及傑志中心，以應付港超復操需求，康文署既然可有條件解封地區球場，相信問題也不大。」

港超聯自3月中已停擺，圖為對上一次聯賽賽事，由傑志對理文。（資料圖片／袁志浩攝）

民政局局長徐英偉今日下午表示，初步會預先容許個別港超球隊，在「隔離泡泡」下恢復操練。足總晚上正式公布，6支參賽球隊獲民政局允許於符合防疫衛生的情況下訓練。

有關復操場地安排如下： 賽馬會傑志中心：傑志 賽馬會香港足球總會足球訓練中心：東方龍獅及理文 九龍灣公園：愉園及富力R&F 香港仔運動場：冠忠南區

6支參加復賽球隊的13名現役「超級外援」：（按圖放大）

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有球會人士讚揚足總競賽部的辦事效率，他透露足總今日下午將跟各球會召開視像會議，交代檢疫及訓練安排；而各職球員將於明日早上進行首次新冠肺炎病毒檢測，最快24小時會有結果，或能趕及於周五下午復操。

貝鈞奇指，足總目標仍是在9月19日復賽，但需待政府觀察復操的防疫成效，再落實相關場地安排。球會人士指出，足總為限制每支球隊的職球員數目，要求每隊提交名單；球隊既不能更改名單，且只有獲註冊者才能出入訓練與比賽場地。同時，球會需簽署聲明，確保職球員實行「家居隔離」。

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