【港超聯】大埔區隊資格或由五人賽冠軍承接　區議會9月初審議

港超球隊和富大埔（大埔足球會）早前被大埔區議會取消其區隊授權，區議員胡耀昌今日（26日）透露，栢禧體育會有意承接大埔區隊資格。

和富大埔早前跟贊助商出現分歧，球隊先身陷欠薪風波，再宣布退出今季及下季港超聯賽事。大埔區議會於今年7月正式通過動議，拒絕再授權大埔足球會於下季代表大埔區參與足總賽事。

區議會收回大埔足球會授權 議員批以大埔名義為所欲為

關於來季大埔區隊安排，今日終有新進展，大埔區議員胡耀昌向傳媒透露，栢禧體育會已去信區議會，表達有意承接大埔區隊資格。他指區議會將在今年9月1日舉行的第五次大會上，就新區隊授權進行討論，屆時會邀請栢禧代表出席。

大埔區議員胡耀昌透露，栢禧體育會有意承接大埔區隊資格。（資料圖片）

若和富大埔續戰港超 按例仍獲參賽資格

近日有報導指和富大埔極有機會覓得新贊助商，球會更有意再度申請參戰2020/21球季港超。雖然若栢禧的申請獲得通過，球會將成為大埔區議會唯一授權的區隊，然而胡耀昌引述足總總幹事袁文川指，和富大埔屬足總「有表決權會員」，因此即使球隊未獲區議會授權，仍可以繼續參戰港超或足總賽事，更可沿用其註冊名字「大埔足球會」。

胡耀昌認為，若栢禧成為新區隊，而和富大埔又繼續參賽，相信後者於資助及場地安排上或會大受影響，「始終場地有限，但民政局及康文署尚未答覆有關資源會如何分配，我預計這亦是當日會議重點之一。」

栢禧體育會（紅衫）曾派隊參戰足總五人足球聯賽。（栢禧體育會Facebook）

栢禧由來季港超球隊晉峰的總教練何信賢創立，球會致力培訓小將，曾出產黃威、顏樂楓等港超球員。球會過往以參與五人足球比賽為主，已連續多年派隊參與Nike五人足球賽，並成功於不同年齡組別獲獎。

足總目前規定參與丙組聯賽以上的球會需要申請會籍，栢禧今季僅派隊參與足總五人聯賽及青少年聯賽，所以球會縱使獲得區隊授權，仍需向足總申請會籍，以參戰旗下聯賽。胡耀昌稱：「我對栢禧參賽感到樂觀，但如要成為有表決權會員就有難度，不過都要嘗試去做。」

重溫和富大埔首奪港超聯冠軍的場面：

+ 2

另外，足總下午發表聲明，表示因討論及處理於確保衞生安全情況下復操需時，故未能爭取在本周六（8月29日）讓各參與球會展開訓練。