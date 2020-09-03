一田CEO：已領抗疫基金　港府未促惠民優惠　七、八月生意陷谷底

新冠肺炎疫情持續超過半年，疫情下各行各業，包括零售百貨業同受影響。一田百貨行政總裁黃思麗表示，在疫情下，市民多留家煮食及工作的關係，上半年整體銷情較去年同期升16%，當中超市更大升39%；不過百貨店部份仍受壓，錄得雙位數跌幅。

▼一田首間全新概念分店開業▼

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黃思麗表示，7月第三波疫情下，港府推出二人限聚令，以及曾一度禁止食肆堂食等措施，嚴重打擊市民購物意欲，7月及8月份的生意額曾「接近谷底」期望疫情緩和下，加上禁令進一步消除，在學生準備回校上課前，希望能剌激消費。黃又說，一田亦已領取第一輪防疫抗疫基金補就業資助，現時仍在討論會否領取第二輪資助，公司亦未因為疫情裁員及減薪，但她透露政府未有跟他們討論要推出惠及市民措施。

黃麗思説，三波的疫情下，五月份的購物日有所延長，營業額較以往上升，因此，11月的半年一度購物日會繼續進行。早前港府與香港兩大超級市場討論惠民優惠，黃説，一田未有參與，但強調公司一直有不同優惠。另外，有指近日空運及船運的價格有大幅上升，部份加幅超過一倍，她説今年貨運價格上升不少，尤其是今年2、3月疫情初期，但公司有控制經營成本，不需大幅加價。

黃思麗表示，一田首半年整體銷情較去年同期升16%，當中超市大升39%。（黃寶瑩攝）

黃思麗續説，疫情下推出不少工作調整，當中旺角分店曾有職員確診，當時已即時將同時段工作的職員安排14日隔離檢疫，由其他分店同事「頂更」。至於早前曾被網民拍攝到有職員「踩上雪櫃」工作，有欠缺衛生之嫌，黃表示，公司近一年因為疫情等事件，學習不少應變措施，「呢一年挑戰好大，最學習到嘅係反應要快，消息又要靈通。」

她又認為，來自日本的「驚安」來港後，成為其主要競爭對手，但相信可起良性競爭。

一田首間全新概念分店「KONBINI便利ストアby YATA」將於星期日（6日）開業，選址沙田源康街1號帝逸酒店地下。新店以精品超市與日式便利店概念「速買‧速煮‧速食」作招徠，初步將會由早上8時30分至晚上8時營業，其後有機會延長服務時間，黃表示投資額為600萬，今日將未有其他新店推出計劃。

《香港01》記者今日率先到店來參觀，當中有不少來自日本及韓國的食品及衛生用品新產品，較為少見，但定價則不算太低，可以留意其中的減價貨品，較為化算。