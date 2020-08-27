中西區議會動議叫停全民檢測　民政專員稱屬全港議題　遂拉隊離場

特區政府將於下月初推行「普及社區檢測計劃」，提供免費自願性全民檢測，當局選定位於西營盤的中山紀念公園體育館搭建「火眼實驗室」。 中西區區議會第五次特別會議期間，多名民主派議員動議當局停止「全民檢測」及「港版健康碼」計劃，民政事務專員在會內稱動議為全港議題，與區議會職能不符，不認為需要在此會議上討論，動議期間連同秘書處拉隊離場。

民政事務專員梁子琪在會內稱，動議與區議會職能不符，連同秘書處職員拉隊離場。（余俊亮攝）

特區政府將於下月初推行「普及社區檢測計劃」，提供免費自願性全民檢測，當局選定位於西營盤的中山紀念公園體育館搭建「火眼實驗室」。

動議停止「全民檢測」及「港版健康碼」 民政專員拉隊離場

中西區區議會在第五次特別會議內提出三項動議，包括要求政府停用中山紀念公園泊車位同時加設相應數量臨時泊車位於附近、要求政府每日定期匯報「火眼實驗室」設施使用狀況車輛進出路線等以及要求政府立即停止「全民檢測」及「港版健康碼」。

頭兩項動議亦獲全數出席議員通過，惟民政事務專員梁子琪在會內稱，第三項動議為全港性議題，與區議會職能不符，又道「公務員不能做犯法嘅事」，若區議會堅持討論將會離席。在動議期間，梁連同秘書處職員拉隊離場。

民政事務專員在會內稱動議為全港議題，與區議會職能不符，連同秘書處拉隊離場。（曾凱欣攝）

區議員強調動議與居民福祉有關

中西區區議員葉錦龍在會上質疑梁子琪稱「全民檢測」及「港版健康碼」為全港性議題，不宜在區議會內討論的說法，他強調區內有港澳碼頭，市民日後或會在此以「健康碼」通關，加上區內設「火眼實驗室」，動議與當區居民福祉有關。

梁子琪回應指，政府將於明日立法會會議中詳細解釋抗疫措施，亦會接受立法會議員質詢，區議員可於明日留意有關詳情；他又重申，曾查詢有關部門意見，動議不宜在會內討論，並非其個人或民政事務署的單獨決定。

各議員亦在會內要求民政專員交代「火眼實驗室」工作人員住宿安排、何時會歸還中山紀念公園體育館予當區居民作康樂用途以及要求安排議員到實驗室視察等。民政專員只回應指，會就問題向有關部門查詢後再作書面回覆，對於工作人員住宿安排則「無補充」。

九成七受訪者反對中山公園體育館解實驗室

中西區區議會民主派於8月15日至26日期間，就「火眼實驗室」進行網上問卷調查，共收集1290份問卷，八成五受訪者為當區居民。

問卷調查發現，有六成人不了解實驗室的用途，更有九成七受訪者不同意於中山紀念館興建「火眼實驗室」。至於被問到對「火眼實驗室」的憂慮程度，有七成五受訪者為最高的十分，即十分擔憂。

中西區區議員黃永志指，居民反對的原因主要是不清楚工作人員出入實驗室安排及擔心人員可能在社區流連，同時憂慮可能有未經檢疫工作人員在內工作。另外，居民亦都關注醫療用品棄置安排及實驗室安全認證上的問題。

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