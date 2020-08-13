政府新指引DO可離場　區議會主席斥針對：建制主導下也曾討論政改

民主派在區議會選舉大勝，取得十七區區議會主導權，區議會換屆後，區議員與政府官員火花四濺，多次有民政事務專員（DO）和官員因不同意議程而自行離場，其中在中西區區議會，區議員與警方之間的角力，可算是十八區之首。《香港01》取得由政務司司長張建宗發給各政府部門及18區民政事務總署的內部文件，當中列出官員何時應自行離場、當有區議員展示違反「一國兩制」及國安法的標語或歌曲的處理手法，以及司局級官員暫停「落區」。 油尖旺區議會副主席余德寶稱，油尖旺區議會自1月起至今，警方和DO已多次指議程超出區議會職權及屬全港性議題而離場。余德寶提及，早前有區議員到申訴專員公署投訴DO離場做法不合符區議會職務，現在新指引就為DO無限僭建權利，明文規定DO何時可離場，合理化相關行為亦能讓他們免責。

民主黨葵青區議會主席單仲偕指，過往不同地區的DO和民政事務處職員做法不一致，相信設指引要統一各區做法和規則。（梁鵬威攝/資料圖片）

葵青區區議會主席單仲偕稱，過往建制派主導的區議會，政府希望提高區議會認受性。相反，自民主派取得17區區議會主導權後，政府和DO則冷待現屆區議會，目的是矮化現屆區議會，向外界展示現屆區議會這四年一無是處，同時想給空間予建制派翻盤。

單仲偕又指，過往不同地區的DO和民政事務處職員做法不一致，相信設指引要統一各區做法和規則。他強調若往後出現DO拒在場討論的議程，他們會如常召開進行會議，同時進行直播，為議程留記錄，另外亦會在議程加強地區特色。

觀塘區議會主席蔡澤鴻（資料圖片）

蔡澤鴻：過往建制派主導可討論政改等議題 批政府故意針對

觀塘區議會主席蔡澤鴻認為，政府思考大半年亦想不到如何把DO離場合理化，於是決定更新內部指引。他稱民政署經常稱討論議題不符《區議會條例》第61條，不屬於區內事務，但他強調第61條（A）說明討論議程要符合區內市民的福祉，反問觀塘區市民是否不需就《港區國安法》守法，所以沒有討論的需要？蔡澤鴻稱，過往建制派主導的議會，也會討論政改、一地兩檢等議題，質疑今屆拒絕是故意針對民主派。

蔡澤鴻又指，民政事務局前局長劉江華在任時最多只是「唔睬我地」，但自民政事務局局長徐英偉上任後，卻頻頻出招向區議會「開刀」，先是讓多名建制區議會落選人加入分區委員會，民主派成員一個都沒委任，現在再設內部指示。他提及，下星期18區正、副主席平台會碰頭，有機會討論相關事宜。

屯門區議會副主席黃丹晴認為，更新指引的做法想將DO離場的制度變得常規化。（資料圖片）

黃丹晴：指引做法想將DO離場制度常規化

屯門區議會副主席黃丹晴表示，當區DO曾因警務人員認為議員言行不合適而離場，但相對其他區議會，屯門區過往較少發生DO離場的情況。他認為更新指引的做法想將DO離場的制度變得常規化，又指民政署理應遵守各區議會的規則，而非「妹仔大過主人」，強調該區拒絕有關做法，相信發生的話會有默契地作出行動。

公民黨油尖旺區議會副主席余德寶稱，新指引就為DO無限僭建權利，明文規定DO何時可離場，合理化相關行為亦能讓他們免責。（李澤彤攝/資料圖片）