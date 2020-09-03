書展2020｜貿發局︰延至12月16日舉行　另設網上書展售逾11萬本書

本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，由香港貿易發展局主辦的31屆香港書展，原定於7月15至21日舉行，早前因疫情第三波疫情爆發而延期。 貿發局副總裁周啟良今日（3日）宣布，書展將延期至12月16日至22日舉行。因應疫情，大會將在書展網站及流動應用程式增設全新的「網上書展」欄目，現時已集合超過210個展商，提供逾11萬本書籍可供網上購買。

去年香港書展的參展商創歷屆最高，有686家展商參與，惟本港新冠肺炎疫情反覆，今年書展的舉行一波三折。（資料圖片／張浩維攝）

去年香港書展的參展商創歷屆最高，有686家展商參與，惟本港新冠肺炎疫情反覆，今年書展「一波三折」。貿發局副總裁周啟良宣布，書展將延期至12月16日至22日舉行，將沿用「心靈勵志」為年度主題，希望社會在疫情下仍能「逆流而上」。

周啟良：12月亦未必一定可舉辦書展

周啟良透露，截止9月2日已有約140家書商參展。為確保展商有充足時間作準備，大會將於新展期前一個月，根據當時情況審視書展會否如期舉行，並再於書展開幕前一星期，作最後評估及決定，以避免展商因進場而可能引致的額外開支。「12月係咪一定可以開得成書展？唔係！」

至於原定邀請兩岸三地的名作家，周啟良希望12月在情況許可下，再次邀請他們到香港舉辦講座。若情況不許可，亦能邀請他們於視頻上與公眾見面。

貿發局副總裁周啟良（中）宣布，書展將延期至12月16日至22日舉行，將沿用「心靈勵志」為年度主題。（資料圖片／歐陽德浩攝）

周啟良︰12月舉辦書展最理想

被問到有專家指疫情可能於冬季再次爆發，周啟良解釋，由於12月臨近聖誕節，學生及在職人士在假期下有購物的心情，認為疫情存在變數，屆時或已成功研發疫苗，並強調會尊重專家的意見。他亦指，若書展延期至下年春季，時間上過於靠近下屆7月的展期，到時候沒必要舉辦，因此12月最為理想。

周坦言，過往書展入場人數有100萬人次，若果不幸有確診者曾參與書展，追蹤的工作並不容易。他表示，會向衞生防護中心的專家合作，尋找解決方案，亦會徹底清洗確診者曾到過的攤位。

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設全新的「網上書展」欄目

周啟良指，大會將在書展網站及流動應用程式增設全新的「網上書展」欄目，截至9月2日，「網上書展」已集合超過210個展商，提供逾11萬本書籍可供網上購買。而網站亦加入「立即購買」連結，市民可透過「書商推薦」及「新書推介」快速搜尋書籍，並即時連結到展商的網上平台直接購買。

周啟良亦提到，今年書展網站增設「文化線上行」專頁，大會最近更上載10多年來，約140個書展的講座片段，包括倪匡、金庸、龍應台、白先勇、幾米及林青霞等名人或作家。

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貿發局繼續向展商提供優惠

周啟良指，政府第二輪防疫抗疫基金的撥款仍然有效，可贊助參展商的參展費用最高10萬元。貿發局亦會向展商繼續提供「擴充展位面積優惠」、「協辦機構的會員折扣」等。他指，相信在政府及大會提供的資助下，大部分展商能夠免費參展。