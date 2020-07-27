【書展2020】書商轉戰網上辦展銷情冷淡　彭志銘：書業全線崩潰

書展原訂本月15日開幕，有參展商早已在會展搭好場地，質發局卻於開展前兩日宣布延期。不少參展商直言損失慘重，亦有書商紛紛轉戰網上書展。有書展關注組表示，網上書展成效欠佳，直言「一日賣到廿本已經好犀利」。關注組又指，在疫情加上書展取消下，業界已受到沉重打擊，期望貿發局能盡快向參展商交還訂金，以及書展延期安排。

2020香港書展關注組發言人、次文化堂社長彭志銘指，過去書展佔參展商全年一半收入，縱然有書商另戰網上書展，但效用始終不及實體書展。彭解釋，書展一向是令舊書曝光的主要途徑，但網上書展難以帶動舊書銷量，「現時的網上書展都好零散，就算搞到都好冷清，舊書帶唔到出去。以往書展一日可以賣到幾百本，網上一日賣到廿本已經好犀利」。

書展原訂本月15日開幕，有參展商早已在會展搭好場地，質發局卻於開展前兩日宣布延期。（資料圖片）

貿發局於書展開鑼前兩日突宣布延期，彭志銘指，是次延期宣布來得太遲，不少參展商早已搭好場地，並已花費在宣傳及物流上。他預計大型參展商如三聯商務等，至少損失幾十萬元，至於中小型的參展商則損失十數萬至三萬元不等。

彭志銘指補充，如今書展再次延期，出版業界收入大受打擊，如無法向運輸、印刷等開支「找數」，業界更有可能面對結業潮，「印刷業一直都苟延殘喘，之前可以捱下，捱到下屆書展又翻生，現時就大家一齊死，新書唔會加印，新作家亦冇機會，出版社執笠，書業全線崩潰」。

次文化堂社長彭志銘指，過去書展佔參展商全年一半收入，縱然有書商另戰網上書展，但效用始終不及實體書展。（資料圖片／林振東攝）

促貿發局盡快向參展商退還訂金

昨日（26日）理大公布一項研究指，相信是次疫情很大機會源自豁免檢疫人士。彭志銘批評，政府抗疫工作有漏洞，變相令書展無法如期舉辦。他又認為早前傳出9月或12月重辦書展已無期，「到時又係流感高峰期，加上新書已經唔新」。他促請貿發局盡快向參展商退還訂金，以及交代書展重辦日期和細節。

貿發局回覆查詢時表示，現正與業界積極商討書展的新展期，希望盡快公佈。局方又表示，大部分書展的參展商均透過特區政府的防疫基金措施，獲得全數參展費的資助。至於參展訂金，局方可按參展商的意願，將有關費用應用在新的書展展期，或安排退回參展費的訂金支票。要額外繳交參展費用的展商只屬少數，局方亦會因應其意願而退回有關費用。