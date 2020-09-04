全民檢測｜籲壓縮採樣至結果　在一天內出爐　梁子超：會比較理想

全民檢測（普及社區檢測）進入第4日，當局公布昨午2時止，已驗的12.8萬個樣本有6宗陽性，當中兩宗是新個案，其餘是已確診者。 呼吸系統專科醫生梁子超今（4日）於港台《千禧年代》接受訪問表示，暫時每6萬個樣本找到1名隱形病人，數字不算高，但反映社區仍有隱性傳播，疫情亦不能稱之受控，相信數個星期後，始可「清零」。他又認為，倘當局能將採樣及化驗結果出爐，壓縮至一天會比較理想，另可考慮延長部分滿額的檢測中心，免市民排隊。

梁子超指，倘當局能將採樣及化驗結果出爐，壓縮至一天會比較理想。（資料圖片）

檢測結果首次公布，12.8萬個樣本中，找出2個新確診個案，即每6萬個樣本找到1名隱形病人，梁子超認為，相關數字不算高，但反映社區仍有隱性傳播，疫情亦不能稱之受控，因仍有傳播源，「相信做左幾個禮拜先可『清零』」，他又指，要做到確診數字「清零」，放寬措施或不能太鬆，亦不能予外地傳播輸入本港。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

+ 11 + 11 + 11

他提到，政府最初預計每5,000人中，可找出1名隱形病人，比率較當初預計為低，他指，隨疫情降低，隱性病者數字亦會隨之減低，因傳播期多歷時一星期左右。他又指，十幾萬人樣本在統計學上已很大，故已有一定代表性，除非參與及不參與人士差距大，他認為只要做到願檢盡檢原則，「唔需要睇數字太重。」

被問到檢測速度是否落後當初目標的日檢30萬，他則推測，今次是大型檢測，高流量的實驗室初啟動，要達致滿負荷需時數天運作，他認為如未來一兩天有改善，則問題不大，但檢測至化驗結果，能壓縮至一日會比較理想。

樽頸位是否於化驗方面？梁表示，目前樣本送檢不是問題，他推測由於是高流量安排，每環節需緊扣，稍一差池，會拖慢進度，亦關乎人手，但據其理解，會有更多人手加入，相信問題不大。

至於應否延長7天，他指政府最初估計參與人數可達百多萬人，現時已累計80多萬人參與，「唔算差」，如果當局可宣布延長部分滿額、需求高的檢測中心，以免市民排隊輪候檢測，是比較理想。

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

+ 2 + 2 + 2

他又指，服務性行業是主體經濟，重啟社交活動，是傳播的高危通道，倘日後能服務性行業，實行願檢盡檢安排，可減大規模爆發。有否需要進行第二次全民檢測？他指可以今次經驗借鑒，日後一旦於大型屋邨或工作場所爆發，可作小規模檢測，高危行業需否7日一檢？他則指，倘爆發頻繁，可考慮作為附加措施，因不表示期間的6日不會發病，故必須有防感染措施，另及時安排盡檢盡檢安排。

而政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌在《商台》訪問中表示，近日到沙田一檢測中心協助進行抽檢，留意人流有所上升，「10個攤位都會有人要等，平均都50人至70人，就算walk-in都已經唔收，所以部份較熱門場地都可延長時間嘅。」問到要否延長檢測日期，他表示延長每日檢測時間太久，負責同事較為吃力，認為可先行「試水溫」，延長三四日後，反應熱烈可再作打算，但指相信政府有所考慮。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼