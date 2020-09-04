新冠肺炎・9.4｜累計95萬人登記全民檢測　投訴被登記增至166宗

本港新冠肺炎疫情近日緩和，昨日（3日）新增8宗確診個案，連續兩天呈個位數，其中7宗為本地個案，為第三波疫情以來單日新低。衞生署今日（4日）公布新增12宗個案，雖然回升至雙位數，但當中5宗為輸入個案，其餘7宗為本地個案，惟當中源頭不明多達5宗，其中4宗是經全民檢測找到，餘下一宗是九龍站圓方商場超市、惠康同系3hreesixty的員工，患者做文書工作，並非對客。 爆疫的旺角維景酒店新增一名住客確診，患者為病殁的87歲老翁的同房80歲女友人 ，另有一名同層住客也初步確診，同層一共有三房四住客染疫。今日初步確診少於10宗。 政府表示，截至今晚8時，全民檢測「普及社區檢測計劃」累計95.3萬人預約登記，65.6萬人已完成採樣，並完成28.48萬個樣本核酸檢測。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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確診大廈食肆｜全民檢測確診少女住兆康苑 曾到MegaBox IKEA餐廳

【23:55】本港新冠肺炎疫情近日緩和，衞生署今日公布昨日（3日 )新增12宗確診個案，其中7宗為本地個案，患者住址分布於油尖旺、屯門、粉嶺等。

有四人參加全民檢測「普及社區檢測計劃」而被發現染疫，其中居於屯門兆康苑的22歲少女，除了曾到訪順利紀律部隊宿舍，她亦曾到MegaBox宜家家居餐廳，以及西洋菜南街的101肉燥飯專門店。

【23:30】就有傳媒指檢測中心人員所穿的保護衣，並非外科手術時使用的級別，政府發言人承認政府物流服務署所採購的保護袍，主要是用於保護使用者免受感染，而非作外科手術之用；物流署曾就採樣人員使用的保護袍的規格，徵詢衞生署的意見，衞生署表示保護袍須在液體阻隔性能方面符合AAMI PB 70標準，該署分發給檢測中心使用的保護袍均符合此標準。

發言人表示，政府為確保參加檢測計劃的市民和檢測中心的工作人員的健康和安全，當值人員會獲提供足夠的保護裝備，包括保護袍。

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新冠肺炎｜堂食令延長至10時首晚 石板燒店指能增加一輪生意

【23:14】本港第三波疫情有所緩和，政府繼上周放寬堂食令至晚上9時後，早前再宣布由今日（4日）起，食肆堂食時間放寬至晚上10時，但每枱人數上限仍維持2人。然後措施並非有利於所有食肆，茶餐廳店主指，堂食時間延長一小時，僅能增加約2,000元生意額；而酒樓店主更表示，9時與10時關門的分別不大。只有石板燒店主歡迎措施的推出，指延長一小時可增加一輪生意。

食客亦指平日工作繁忙，港人通常於晚上7至8時下班，延長堂食後不需再匆忙趕至餐廳吃飯。

新冠肺炎｜爆疫旺角維景酒店30多人今晚送檢疫 有住客已提早退房

【21:30】本港第三波疫情反覆，衞生署前日公布旺角維景酒店有兩名住客確診，今日（4日）再新增一宗確診及一宗初步確診個案，四人都住同一層。旺角維景酒店回覆指，今晚酒店將有30多人被送往檢疫中心，當中包括20多名員工，他們在同一層後勤部門工作。酒店酒店，今日有少量不同樓層的客人提早退房。

【21:10】政府公布今日早上8時至晚上8時，共有約186,000名市民經普及社區檢測計劃在全港各社區檢測中心登記採樣作2019冠狀病毒病檢測，四日累計合共有約656,000人在檢測中心登記檢測。



而截至今晚8時，普及計劃已經累計完成約284,800個樣本的2019冠狀病毒病核酸檢測，即約一半。當局稱如呈現初步陽性的樣本，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。



此外，自8月29日網上預約開始以來，截至今日晚上8時，累計有約953,000名市民成功預約檢測。普及計劃至今共接獲166宗個案，指個人資料被他人用於登記預約，經了解後，其中93宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

新冠肺炎｜政府宣布參與COVAX機制獲取疫苗 再向藥廠採購疫苗

【20:34】新冠肺炎肆虐全球，多國研發疫苗。政府今日宣布，已向COVID-19疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書，作為香港採購疫苗策略的一部分。食物及衞生局發言人表示，參與COVAX機制，可為香港提供一定程度的安全網。另外，政府表示會以預先採購協議方式，向各地疫苗製造商直接採購更多疫苗，以尋求額外疫苗供應。

新冠肺炎｜乘飛機返港男子虛報檢疫地點 脫手環欲離境 判監兩周

【20:02】新冠肺炎疫情持續，衞生署今日表示，一名31歲男子7月因違反強制檢疫令，今日被判處即時監禁兩星期。衞生署指出，他除了提供虛假住址作檢疫地點，而且在無合理辯解及取得許可下，自行脫下手環，最終在深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。

【19:50】新冠肺炎疫情日趨緩和，教育局早前宣布全港中小幼將於9月23日起分階段復課。教育局今（4日）更新復課指引，列明當衞生防護中心證實有教職員或學生確診或初步確診時，會主動聯絡有關學校，並建議須暫停校內面授課及活動14天；即使未獲中心通知，局方建議學校可暫停校內面授課及活動一至兩天，並轉為網上學習，以消毒校園。

復課｜教育局更新指引 教職員或學生若確診 建議停課14日

新冠肺炎｜大圍交通城一保安確診 確診技工曾除罩與他交談

【17:03】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，昨日將軍澳醫院普寧路門診遺失的深喉唾液樣本仍在箱中無開封，污染風險低。她說，昨日下雨有病人把收集箱用作擋雨，相信是事件發生原因。又指有適當程序及指引，職員如何交給物流人員，會加強執行確保樣本安全送到承辦商。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

新冠肺炎｜旺角維景酒店病歿老翁同房友人染疫 全層住客送隔離營

【16:46】今日有4宗確診個案來自全民檢測計劃，

#4840個案是43歲男，暫時無業，住葵青荔景華峰園，有時去葵盛西邨；

#4841 22歲女



#4850 67歲女，住佐敦吳松街餘慶大廈，退休人士，有時會去油麻地街市。8月22日有低燒/ 肚瀉, 於9月1日檢測時無病徵。



#4851 46歲女 住粉嶺華心邨 ，其先生9月2日有發燒，他接受測試初步陽性，或是明日個案，他在大圍交通城工業大廈任保安工作。

另外，早前確診、已懷孕39周的屯門孕婦已生產，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲示，嬰兒新冠病毒檢測呈陰性。

新冠肺炎｜反彈新增12宗個案 全民檢測找出4名隱形患者

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增12宗確診個案，包括4人由全民檢測計劃發現，以及九龍圓方惠康旗下的3hreeSixty（ThreeSixty）超市文職人員。確診個案當中，5人是輸入個案；7宗是本地個案，其中2人與家庭有關，5宗是無源頭。

旺角維景酒店同層早前有兩宗個案，政府向同層住戶及工作人員派樣本樽，最終找到多一宗確診，是確診死亡個案#4829的80歲同房女友人(#4846)。另有一宗初步確診個案，是毗鄰患者酒店房但互不相識的住客。其他住客有機會受感染，該層客人送檢疫中心， 整幢酒店住客需檢測。

新冠肺炎｜旺角維景酒店病歿老翁同房友人染疫 全層住客送隔離營

新冠肺炎｜按摩院今重開 消防員熟客即光顧：關咗咁耐好辛苦

【16:15】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，政府宣布按摩院、健身房等處所今日（4日）可有條件重開。有按摩院負責人指，重開後僅得約60%的預訂；而按摩院亦有不少防疫措施，如按摩技師須穿防護衣、戴面罩及口罩等。負責人又坦言停開個多月對生意影響很大，加上要花費逾10萬元添置防疫用品，十分吃力。

有任職消防員的「熟客」於重開首日立即光顧，並笑言：「政府一話開番就即刻預約，個幾月無按梗係唔開心啦，關咗咁耐好辛苦。」該名顧客認為按摩院環境理想，衞生措施亦足夠，故不擔心有傳播風險。

全民檢測｜122檢測中心延長4日 周六起可預約 19個下周一後關閉

【15:50】全民檢測「普及社區檢測計劃」於本周二（1日）正式展開。政府檢視過去3日社區檢測中心的運作數據和經驗及市民對檢測服務的需求後，決定延長普及社區檢測計劃4天，至下周五（11日），明日（5日）起在網上預約登記。

政府檢視現時141間社區檢測中心的使用情況後，將會安排當中19間檢測中心於下周一（7日）後停止運作。而下周二至周五，全港十八區仍然有122間社區檢測中心，為市民提供檢測服務。

↓↓19間不會延長日期的檢測中心↓↓

抗疫基金︳民政局開設逾2500個有時限職位 涉及3.54億元開支

【15:35】疫情下多個行業受影響，搵工更成難事。民政事務局在「防疫抗疫基金」下推出創造職位計劃，開設逾2,500個與文化、藝術、康樂、體育，以及地區行政有關的有時限職位。發言人表示，已有逾1,000個職位獲聘任，其餘職位亦將於未來陸續進行招聘，涉及開支約3.54億元。

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【14:02】政府今天起進一步放寬防疫措施，健身中心有條件重開。有以一對一健身為主的健身中心首天有八成客人預約，昨日已消毒場地準備復業。有業界人士指出，九成健身中心屬於中小型規模，人流不多亦注重衛生，政府不應「一刀切」關閉所有健身中心。有健身中心創辦人表示，寧願政府容許健身中心營業多於補助。

限聚令｜健身中心復業八成客上堂 業界人士稱夏天黃金期損失慘重

全民檢測｜延長計劃4天至9月11日 聶德權：為冬季爆疫預演

全民檢測｜暫揪出6人 確診率遜預期？陳肇始：搵得一個都好重要

【12:08】陳肇始：運作已理順，相信化驗速度將會加快。「首兩天化驗及確認確診都需要時間，有時差無可避免，理順後是加快了，再多了內地支援隊，運作是暢順的。」

【11:55】當被問及港府在採購疫苗的策略，陳肇始局長表示，香港在疫苗採購雙管齊下，並在8月底時已決定參與世衛以及一些組織的COVAX疫苗計劃，而港府亦有足夠資源採購。另外，衞生署科學委員會亦有與個別藥廠接觸，正審視數據，因臨床測試正進行中，有部分藥廠到達此階段。

【11:50】對於被問到全民檢測計劃的成效，兩位局長都異口同聲表示，搵隱形患者，「搵到一個都好重要」。聶德權稱，即使一個隱形患者，都可以引起爆發。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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【11:40】陳肇始：今天已經是第四天，有逾50萬人已接受採樣。截至今早10時，累計完成20.8萬核酸檢測。另外，內地的檢測支援隊在8月初到港，現時已有420名內地支援隊成員在香港，國健委如有需要可安排更多人員來港。

陳續稱，過往第三波都有群組傳播，所以短時期內盡快找出是重要的。對整社會而言，可盡快恢復正常社交及經濟活動，新常態下任何事情可回復正常，希望各位市民未去檢測掌握機會。

【11:33】聶德權：截至今早11時，累計52.1萬人已採樣，人數91.7萬人預約登記。在檢視過去3日的經驗，包括檢測中心運作經驗、市民需求，決定將整個計劃延長計劃4天至下周五（9月11日）。同時，在檢視141中心過去3日使用情況後，有中心使用量爆燈，亦有部分因地點原因使用量不高，所以將有19間在下周一（7號）後不再使用，在延長四天期間，仍有122間中心服務。

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新冠肺炎｜家庭遊樂中心停業近百日盼重開 業界指月蝕6000萬

【11:30】新冠肺炎疫情持續，美國冒險樂園等的庭遊樂中心，暫未能重開。

香港家庭遊樂中心商會及業界人士今日召開記者會，指家庭遊樂中心屬14類須停業處所之一，至今共停業93天。有經營30年的商户稱，已申請保就業及百分百貸款計劃，但坦言難單靠政府資助營運，希望政府能讓他們重開及就重開提供指示；由於持續沒有收入，他稱即將關閉兩分店。商會稱，9成業界有欠租情況，指業界已自訂八項防疫措施，認為屬低風險場所，願意讓專家小組監察運作。

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【10:55】消息指，今天新增13宗確診個案，中斷了連續兩天的個位數的確診個案，或呈反彈趨勢。

全民檢測｜郭家麒再指欠禁足令致浪費 陳凱欣反駁勿以錢衡量人命

【10:10】全民檢測「普及社區檢測計劃」進入第4日，立法會議員郭家麒今（4日）於港台節目《千禧年代》表示，倘政府仍拒封關，隱形患者確診個案將無間斷，他質疑全民檢測在缺乏相關措施配合下的成效，「只會係無限輪迴」，他又引用截至昨日的確診比率及港大研究推算，耗費龐大資金，但最終或只覓得約40個高傳播力隱形患者，認為是否值得「見仁見智」。

另一議員陳凱欣則反駁，不應以錢衡量人命，在未有疫苗前，以普及檢測，可控制隱形傳播。她又認為應延長全民檢測期，及增設流動檢測車及「到會隊」，增加便利性。

【9:52】公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始將於今早11時30分會見傳媒，預料會談及普及社區檢測的最新安排。

【9:48】呼吸系統專科醫生梁子超今（4日）於港台《千禧年代》接受訪問表示，暫時每6萬個樣本找到1名隱形病人，數字不算高，但反映社區仍有隱性傳播，疫情亦不能稱之受控，相信數個星期後，始可「清零」。他又認為，倘當局能將採樣及化驗結果出爐，壓縮至一天會比較理想，另可考慮延長部分滿額的檢測中心，免市民排隊。

全民檢測｜籲壓縮採樣至結果 在一天內出爐 梁子超：會比較理想

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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▼全民檢測宣傳單張及常問問題

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▼昨日總覽▼

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