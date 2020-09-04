書展2020｜推遲5個月書商普遍參與　彭志銘：囤積太久進退兩難

本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，由香港貿易發展局主辦的31屆香港書展，原定於7月15至21日舉行，早前因疫情第三波疫情爆發而延期。

貿發局副總裁周啟良昨日（3日）宣布，書展將延期至12月16日至22日舉行。因應疫情，大會將在書展網站及流動應用程式增設全新的「網上書展」欄目，現時已集合超過210個展商，提供逾11萬本書籍可供網上購買。

「2020香港書展關注組」發言人彭志銘表示，大部分參展商都有意參加延期至12月中的書展，指各書商因暑假的展期，早已作出準備，現時心貨品囤積太久，但另一方面亦擔心疫情持續下，冬季出現另一波疫情，坦言是兩難決定。