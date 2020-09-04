書展2020｜推遲5個月書商普遍參與　彭志銘：囤積太久進退兩難

撰文：梁煥敏
最後更新日期：
本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，由香港貿易發展局主辦的31屆香港書展，原定於7月15至21日舉行，早前因疫情第三波疫情爆發而延期。
貿發局副總裁周啟良昨日（3日）宣布，書展將延期至12月16日至22日舉行。因應疫情，大會將在書展網站及流動應用程式增設全新的「網上書展」欄目，現時已集合超過210個展商，提供逾11萬本書籍可供網上購買。
「2020香港書展關注組」發言人彭志銘表示，大部分參展商都有意參加延期至12月中的書展，指各書商因暑假的展期，早已作出準備，現時心貨品囤積太久，但另一方面亦擔心疫情持續下，冬季出現另一波疫情，坦言是兩難決定。
彭志銘。（資料圖片）
彭續說，現時距離補辦書展，只有三個月時間，要再次推出新產品及新書花時最少半年，因此會以再度推出原有書籍及貨品為主，此外，部份展箱出售文儀產品、開學用品如文具、書包為主，現時只能寄存倉內，12月書展重開望能再度推出。
但他說，貿發局日前已經表明會實施人流管制，預計屆時人流冷清，加上抗疫多月，不少行業有重大影響，經濟下滑，市民普遍消費力會有所減低，因為對銷情不太看好，「如果可以做到以往一半，已經覺得好好啦！」
+9
+9
+9