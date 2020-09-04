全民檢測｜延長計劃4天至9月11日　聶德權：為冬季爆疫預演

政府自9月1日起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，公務員事務局局長聶德權今天（4日）公布，至今接受了採樣的人次有52萬，而化驗室就完成了20萬個樣本的化驗。 聶德權稱，檢視了過去三天運作經驗、數據及市民需求，決定延長計劃4天，至9月11日，不過141間檢測中心中有19間不會延長服務，即在9月8日至11日期間只有122間會提供服務。市民可於明早起預約9月8日至11日的時段作檢測。 聶德權呼籲市民積極參與計劃，因為可以為了秋冬季可能出現的爆發「預演」。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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聶德權指，至今天早上11時，於網上系統預約做檢測的人次有91.7萬；而截至同樣時間，接受了採樣的人次有52.1萬。食物及衞生局局長陳肇始則稱，截至今天上午10時，化驗所完成了20.8萬個樣本的檢測。

聶德權表示，今天141個檢測中心當中，有54個的預約爆滿；而由今天至9月7日，亦有27間中心的預約滿額。

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他指，政府檢視了過去三天運作經驗、數據及市民需求，決定延長計劃4天，至9月11日。不過141間檢測中心中雖然有部份爆滿，但部份中心的使用量卻不高，或與地點有關，因此有19間中心不會延長服務日期，政府會稍後公布該19間中心的名單，即在9月8日至11日期間只有122間中心會提供服務。市民可於明早起預約9月8日至11日的時段作檢測，政府會繼續審視有關情況，有需要時可再延長計劃，「總之不超過14天。」

聶德權稱，檢視了過去三天運作經驗、數據及市民需求，決定延長全民檢測計劃4天，至9月11日。 （張浩維攝）

聶德權強調，政府推出全民檢測，除了希望找出隱形患者，截斷傳播鏈；亦希望為所有希望接受病毒檢測的市民提供一次免費檢測。他呼籲市民積極參與，原因有4個，分別是為自己、家人、所愛的人，求個安心；盡早結束第三波疫情，令政府有條件放寬部份措施及重開場所；為了秋冬季可能出現的爆發做好準備；為了早日恢復跨境往來創造條件。

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被問到為什麼只延長計劃4天而非7天，聶德權指，希望因應情況而靈活處理，達到願檢盡檢，亦可投入最有成本效益的資源，不希望有中心的需求大但無服務，又不願有中心提供服務，但無足夠需求。政府9月8日將19間中心剔出名單，他解釋部份中心連續7天爆滿，即使加大名額後仍滿額，明顯見到需求很大；惟部份中心使用量低，或地點較偏僻，「會去做嘅人已經做晒，嗰啲就唔延長。」他指，前天及昨天的預約出席率高，多數超過90%，部份中心達95%。

對於市民可否重覆登記，聶德權稱，網上系統容許重覆登記，因有人登記後希望更改時段；亦有人檢測後自覺接觸到高危人士或高危地點，希望再做檢測，他表示理解，但直言其實毋須再做檢測。而不少市民無預約到場做檢測的問題，他指政府希望市民先於網上預約，因可以掌握到報名人數，但政府不希望拒絕沒有登記的市民，尤其是長者，每個中心可以自行決定是否有能力接收不登記的市民做檢測，過去三天部份中心拒絕無登記市民，亦有中心檢測數個有預約的市民後，再處理一個無預約者的檢測，交替進行。

陳肇始稱，截至9月4日上午10時，化驗所完成了20.8萬個樣本的檢測。 (張浩維攝)

被問到政府是否刻意限制中心每個時段的採樣人數，營造滿額感覺，聶德權稱，無水晶球可以預示情況，需求亦會轉變，最初社會多錯誤訊息，經過第一日市民了解到檢測是安全的，故其後預約增多。另外，他稱「醫療廢物」有清晰法律定義，由檢測中心棄置的廢物屬家居廢物，但政府改善了有關的棄置安排，會先將廢物集中於一起，由承辦商收集及送到一個地方，避免其曝露於中心以外的其他地方。

對於華大基因旗下華昇診斷中心化驗室檢測能力遠遜於預期，陳肇始指，華大現時已經理順了檢測流程，有信心未來檢測可更迅速。被問到有無假陽性的問題，她指華大驗到6個陽性的樣本，經衞生署覆檢後都屬陽性。