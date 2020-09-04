沙田衝突3男認暴動　示威者圍毆警員　一警助同僚被打至多處骨折

去年7月14日沙田爆發警民衝突，3名男子涉在新城市廣場1期涉襲擊警員，事後被捕。他們今（4日）在區域法院承認共2項暴動罪，案情透露一名31歲警員為協助同袍而被示威圍毆，並被打至多處骨折，需接受兩次手術。惟他的左眼至今仍有陰影和重影，鼻骨傾斜，事後轉做文書工作。律師求情指被告受現場氣氛影響，失去判斷力，亦與他們平常的表現不符。法官把判刑押後至9月18日，並為案中只得17歲的被告索取教導所報告。

三名被告分別為侍應梁柏添（24歲）、保安員龔志遠（51歲）及李姓男學生（17歲）。庭上透露，首被告於2016年曾因運毒罪，被判監42個月。另外兩名被告，則沒有案底。所有被告同承認1項暴動罪，而首、次被告另承認多1項暴動罪。

案發當晚在沙田新城市廣場發生激烈警民衝突。(資料圖片)

有人在地板灑液令警員跌倒

案情指，於2019年7月14日晚上9時許，便衣警員張歷恆和郭兆恒，以及一眾警員被調派進入新城市廣場。當一眾警員進入商場時，被大量示威者襲擊，有人將液體灑在地板，令軍裝警員跌到，亦有人在高處向警員投擲雨傘及水樽。此混亂間，一眾警員分散在商場3樓一帶。

17歲被告用傘擊張多於20次

張目睹一名同袍被襲，遂上前協助，但在398號舖外遭到至少20名示威者包圍，並遭拳打腳踢，及用雨傘和硬物襲擊。他被襲約1分鐘，直至其他警員前往營救。

期間，首被告和第三被告用雨傘襲擊張，而第三被告用雨傘捅和擊打張多於20次，首被告另腳踢張。次被告則向一名營救的警員擲雨傘，但對方躲開，未被擲中。

郭從扶手電梯跌下首次被告再施襲

郭嘗試由扶手電梯往4樓，協助被襲的警員，但他被人從後推倒，從扶手電梯跌了下來。包括首次被告的示威者，向跌在地上的郭襲擊，而次被告更用雨傘刺向郭至少5次。整個襲擊為時約1分鐘，直至有記者上前保護郭。三名被告事後被捕，警誡下保持緘默。

+ 5 + 5 + 5

張視野有重影鼻骨傾斜

張被襲後，鼻、左眼框周邊、左眼底部和內側壁有骨折，左眼有血腫。他事後後接受治療，於同年7月19日出院，並獲241天病假。張於同年8月和12月接受兩次手術，惟他的左眼視野繼續受到障礙，有陰影和重影，會導致痛楚和頭暈，需定期使用眼藥水和服食止痛藥物。此外，他的鼻骨傾斜。

張事後轉做文書工作

張獲病假至本年3月，之後做處理文書的工作。惟他於本年6月，因左眼框發炎而再獲病假。

郭的頭皮有裂傷，需縫三針，身體另有擦傷和瘀傷。他亦於同年7月19日出院，並獲42天病假。郭之後恢復正常工作。

求情稱受在場人士影響失判斷力

辯方求情時指，案發的暴動非長時間和大規模，又指案件對多方而言，都是悲劇。而次被告的律師指，次被告當日原是參加和平遊行，而犯案時與其本身性格不符。

而第三被告的律師指，第三被告在案發時首次遇到此時情況，現時其他人士在叫喊，而他受到影響，失去判斷力，終以身試法。

案件編號：DCCC 813/2019