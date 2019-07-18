【沙田遊行】人道中立社運急救員　搶救暈倒CID　防暴警曾阻接近

沙田早前的大遊行戰況場面形同「四面圍城」，示威者和警方衝突夾縫中穿梭的急救隊，冀本着「人道中立」的原則東奔西走拯救生命。自發組織的急救隊成員阿明（化名）親述經歷「沙田戰役」後，回望多場反修訂《逃犯條例》示威，以至五年前「雨傘運動」，他深刻感受救援工作愈趨艱鉅，皆因警民撕裂越來越嚴重，「不但市民不信任警察，警察更不相信任何人，當警察以外的都是敵人」，即使有同僚受傷都不願急救隊員施救，而隊員亦需冒被捕風險踏上前線。他慨嘆，本港抗爭長路漫漫，作為施救者只能「不撤不散 」，以盼「護送不同身分的人平安回家」。

「上前救援要過五關斬六將」

反修訂《逃犯條例》示威浪潮達逾一個月，已由金鐘政府機關，蔓延至中環、油尖旺，再散落至屯門、上水和沙田等社區。7月14日由市民自發的「沙田大遊行」，警方大舉進攻多個商場圍捕示威者，造成「血濺新城市廣場」，引起全城震驚和爭議。不便露面的急救隊成員阿明（化名）形容，當日的救援工作尤甚艱鉅，「場面如同困獸鬥，上前救援要過五關斬六將」。

自發組織的急救隊成員阿明（化名）深刻感受救援工作愈趨艱鉅。（李智智攝）

阿明憶述，自發參選沙田示威集會的急救隊成員聯同固定隊友，多達80至90人，當中不少為醫護人員，以約8至10人為一隊，分散於沙田新城市附近多個「戰地」位置，最前線的成員亦自組人鏈，冀當有突發情況保護示威者，冀遊行以「和理非」完成。他稱，當日遊行原本是和平進行，但當下午約5時，警方和示威者於源禾路爆發衝突，首次發射胡椒噴霧後，令形勢開始惡化。

7月14日下午約五時，警方和示威者於源禾路爆發衝突後，於沙田鄉事會路及源禾路交界設下防線，與示威者對峙。(資料圖片/鄺曉斌攝)

不反對通知書晚上7時屆滿，警方於沙田鄉事會路及源禾路交界、源禾路近沙田大會堂以至瀝源邨內設下防線，與示威者對峙。原本示威者可沿担杆莆街和橫壆街，或經商場和沙田港鐵站離開，惟到晚上約8時許，大批持長盾的防暴警察突出現於偉華中心、希爾頓中心附近，沿沙田正街往担杆莆街、橫壆街方向推進，期間沙田港鐵站多次傳出關閉，令示威者退回新城市中心、沙田大會堂及源禾路一帶。後來，多批警員、防暴警察大舉進攻好運中心、沙田廣場、沙田中心和新城市廣場，驅趕示威者。

「當時到處出現火頭，警方包圍示威者，變相引發更多警民衝突。示威者想走又走不到，迫大家在新城市廣場中庭困獸鬥」，阿明無奈地說。

便衣警突然嘔吐暈倒

更令阿明意外是，警方連急救隊亦不信任。他想起，在兵荒馬亂之下，急救東奔西走搶救傷者，期間他們在沙田廣場鱷魚恤附近位置，遇上一名便衣警員大叫胸口痛，突然嘔吐和暈倒，原本急救隊打算上前拯救，但防暴警察隨即「一字」排開，禁止任何人接近。

「當有同僚出事，警方就變得焦躁不安」。阿明稱，當時那名警員的呼吸和心跳微弱，情況危急，他們只好安撫警員，「我們要不斷強調只是急救員，不是示威者，我們不想警員出事。之後『雞仔餅』（警長）扯我進去，叫我『入去啦』」。

在沙田反修例示威中，有多名警員受傷，包括有一名便衣警員受傷倒地，其後腦受傷流血。（資料圖片／蔡正邦攝）

商場奔走撲AED機

阿明稱，施救過程中要小心翼翼才能獲警方信任。他說，由於當時有需要AED機施救，故要剪開傷者衣服，「當時他的腰帶有槍和警棍，我們立即叫警員拎走以避嫌。後來雖然由救護車及時到場救走警員，但警方眼見我們四奔商場撲取AED機，才慢慢釋出善意，相信我們救人為本」。

「種種事件反映不但市民不信任警察，警察更不相信任何人，包括急救員和記者」。阿明曾於五年前參與「和平佔中急救團隊」，回看一場場反修例示威的救援過程，對警察敵視示威者的心態愈趨強烈，「如似電視劇集《降魔的》，他們當警察以外的都是魔，而他們是降魔伏妖，在示威中見人就打」。他稱，以往警方都會為急救員開路救人，「又給予界線，這裡警方會保護我們，否則越線就當我們是暴徒，直至有CASE（事故）才放我們出去救人。」惟現今情況截然不同。

記者受傷 警一度阻急救

在「新城市戰役」中，阿明稱有電視台記者被傷及右手，警方一度阻止他們急救，更稱「這裏無需急救員」，直至他們確認記者身分，又不斷要求開路救人，才讓人施救。他憤慨續稱，無法忘記一名女示威者在好運中心的電梯被白衣軍裝警員扯下來，之後暈倒，警方竟拒絕急救員支援，稱「這裡只有抗爭人士的警察，沒有急救員」。

「當時我都很憤怒，很想告訴他們，不少受傷警員都是我們救的，如果不是我們擋着不威者，大家都是兩敗俱傷」。阿明稱，由於救人心切只好沉住氣，說服警方「絕不會隨便救走傷者，不會阻礙警方行動。為何不等一分鐘讓我們先救人呢？」他指出，警方阻礙救人行徑，如早前金鐘示威中在救護車上強行拉人拘捕般，令人神共憤，「是否警方已覺得打倒了人，流血收場就是嬴呢？」

阿明認為示威者「紅海」讓路救人場景盡顯港人的愛心。（資料圖片）

在互不信任的情況下，阿明透露不少急救員需冒被捕和受傷的風險救人，已有多名前線急救員已被控因「非法集結」，他亦預視未來的社運救援工作愈趨艱鉅，皆因「政府定性在抗爭運動出現都當是暴徒」。

不過，阿明說堅持救援工作的是香港獨有的「獅子山下打不死精神」，「紅海」讓路救人場景盡顯港人的愛心，「大家都是為香港未來努力」，故作為施救者，曾為醫護界一員，更「不能獨善其身」，心存重大使命感「不撤不散 ，救急扶危」，以「人道中立」為本盼「護送不同身分的人平安回家」。