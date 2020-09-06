新冠肺炎｜海洋公園閉園多月　工程人員指海豹感孤獨雙目對視

提到海洋公園，腦海裡也許會浮起熊貓、海豹等可愛的動物，或是驚險刺激的機動遊戲，或是碧海藍天的風景。但在遊客樂而忘返的背後，一群後勤支援人員廿四小時營營役役，努力讓樂園得以安全運轉。 其中，維生系統營運部負責維持來自世界各地的動物一個舒適的棲息環境，現年23歲的維生系統技術助理郭嘉俊笑指，「同事好鍾意講笑嘅，會話我哋維生系統營運部，負責睇風水！」當然，「風水」並非我們想像的手持羅庚的玄學家，「風」是指空氣調節或除濕裝置等設備，「水」則是輸水管道或水循環等設備。

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偌大的遊樂場能夠一年365日順利營運，每個部門均缺一不可。郭嘉俊指，海洋公園於深水灣一帶設有抽水站，經輸水管道運往園內過濾及處理，才可供應給各個展館。簡單而言，若公園所依賴的三條輸水管道淤塞，動物將失去合適的海水生存。「到時最嚴重嘅狀況，可能係全公園兩千幾個全職員工，一人一個水桶搬水上山喇。」

山竹過後機器損毀 24小時不眠不休監察抽水站

事實上，郭嘉俊沒有誇大其辭，海洋公園確實一度受到嚴重損壞。原來2018年超強颱風「山竹」襲港後，海邊抽水站剩下僅餘一個水泵仍能運作。由於當時本港風力仍然強勁，不能安排船隻出海觀察，郭嘉俊對當時的記憶歷歷在目，「由山裡面向下行，離遠望到海邊抽水站變咗頹垣敗瓦，山路勉強行到，但海邊抽水站係連成個石屎地台吹出岸邊，平時行嘅路唔能夠再行，我哋要手腳並用爬返泵房。」

即使成功抵達抽水站，郭嘉俊的工作才正式開始，水泵在緊急維修後處於不穩定的狀態，維生系統營運部需派人24小時監察，避免水泵過熱燒毀的情況。郭嘉俊坦言當時的情況維持約半個月，「基本上嗰廿幾個鐘唔可以點攤唞，始終唔知個泵邊分鐘會出事，所以嗰陣帶晒咖啡奶茶去睇住台泵。」

現年23歲，於海洋公園維生系統技術助理郭嘉俊笑指，「同事好鍾意講笑嘅，會話我哋維生系統營運部，負責睇風水！」（龔嘉盛攝）

疫情爆發後工作不變

歷經「山竹」的洗禮不久，今年全球卻迎來了世紀疫症，海洋公園亦無法倖免，自今年初閉園多月，那麼員工是否能同樣在家工作呢？郭嘉俊解釋，「好多人誤解咗以為冇遊客呢，我哋同事就可以WFH留喺屋企瞓住出糧」，即使疫情爆發，馬照跑舞照跳，動物依舊要生活，須派人繼續照顧牠們的起居飲食。

但是郭嘉俊發現，自海洋公園不再人頭湧湧後，動物們似乎較以往熱情。他認為，也許動物們失去遊客打招呼後感到寂寞，而眾多動物之中，以海豹最為黐人。「我覺得哺乳類動物會比較聰明，同比較活潑啲，每次行過都會突高起個頭，游去我身邊同我雙目對視。」

除了觀賞動物減壓外，郭嘉俊認為心態決定人生，能夠全職讀書及工作，正因積極樂觀的心態減少負能量。（龔嘉盛攝）

籲年輕人多嘗試 切勿行屍走肉地生活

入行工作兩年半，談到最初選擇海洋公園的原因，修讀工程出身的郭嘉俊坦言，每個人在完成學業後，往後仍有40多年時間一直工作，因此希望趁年輕時能接受到不同的薪酬，嘗試不同的工作，以獲得難忘及寶貴的回憶。「而唔似啲Fresh Grad咁，日出圖夜出圖，但係冇晒自己生活，完全唔知自己做乜，似行屍走肉咁。」但是在海洋公園工作則可享有獨有的「員工福利」，感到疲倦時路過展館觀賞動物，讓壓抑的心情得到緩解。

原來郭嘉俊甫到海洋公園之初，仍未升上理工大學進修工程系，更曾一度考慮過放棄升讀大學。但當時部門主管建議他繼續進修，認為工程知識有助日後於園內的工作，自此他便開始一邊全職工作、並修讀全日制課程。他坦言，相當享受目前充實的生活，學業事業兩得意，「GPA過3」的同時，上司亦欣賞他的表現，獲得了升職的機會。但「工程仔」一向予人感覺木訥，談到愛情，郭嘉俊則帶有一點靦腆表示，「讀工程不嬲識唔到（女仔），所以呢個唔關返工事，讀工程開始已經係不歸路。」

與深水灣豪宅享有相同的海景

除了觀賞動物減壓外，郭嘉俊認為心態決定人生，能夠全職讀書及工作，正因積極樂觀的心態減少負能量。他再次提起當日「山竹」過後留守抽水站，「我覺得對岸啲深水灣豪宅、淺水灣豪宅，都係同我望住同一個海景。嗰陣仲天朗氣清，跟住見到啲人喺出面玩下水，所以我覺得喺呢度做野都幾開心喎。」