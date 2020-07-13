新冠肺炎∣收緊防疫措施　海洋公園及迪士尼樂園宣布暫時關閉

今年年初因疫情影響，海洋公園、香港迪士尼樂園閉園長達4個月，其後香港疫情稍為緩和，因此於6月重開。不過最近第三波疫情再度爆發，香港出現多宗不明源頭的本地感染個案，林鄭月娥在晚上記者會指，現時緊各項社交距離措施情況下，海洋公園、迪士尼樂園都有關閉的需要，隨後兩大主題樂園也於晚上公布，分別於周二（14日）及周三（15日)閉園7天。

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（13日）新增52宗確診個案，當中41宗屬本地感染，當中20宗源頭不明，累計確診個案已增至1,522宗。林鄭月娥在晚上記者會表示，將會推出新一輪防疫措施，今日通過一條新法例，規定所有乘坐公共交通工具的人士，必須戴口罩，而的士司機、巴士司機，可拒絕無戴口罩人上車，不需擔心被投訴拒載，會透過法例清晰列明。

而所有餐飲食肆，除了限制每枱只坐４人，亦規定每日晚上6時後，至翌日早上5時，都不能提供堂食。林鄭亦指現時緊各項社交距離措施情況下，海洋公園、迪士尼樂園都有關閉的需要。

海洋公園早前閉園長達4個月，一度面臨倒閉危機，其後於5月底獲得54億撥款，暫時度過一劫。不過，因應新型冠狀病毒疫情再度翻發，疫情甚至比起年初更加嚴重，海洋公園隨後宣布，明日（14日）起暫停開放至本月21日。持有於公園售票處或官方網站購買之受影響日期標準門票，可保留門票，在日後由公園直接換票或退款。

+ 14 + 13 + 12

早前海洋公園執行總監吳守堅表示，海洋公園自6月開園起，一直貫徹防疫措施，假如有進一步個案增長，公園亦會積極配合，收緊相應措施。海洋公園公共事務總監劉毓敏亦表示，如果海洋館有需要閉園，園方亦會配合防疫，公園會以安全為重。

迪士尼樂園周三起關閉

而另一主題樂園香港迪士尼樂園則表示，將於7月15日起暫時關閉。普通日子樂園門票在購買日起六個月內有效，如想退款，樂園會協助已購買樂園門票或已預訂酒店的賓客安排退款。「奇妙處處通」會籍有效日期將按會員卡類別及暫時關閉的日子延長。

+ 8 + 7 + 6

相關文章：新冠肺炎∣主題樂園及酒店遊玩恐增感染風險 醫生教路防疫9招