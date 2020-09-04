男侍應元旦遊行藏4刀　被判囚9個月　官斥影響欲和平請願人士

酒店男侍應涉在元旦日遊行管有4把刀，經審訊被裁定罪成，今(4日)被判囚9個月，裁判官判刑時更援引案例指，若有人攜帶武器到示威現場，會影響其他人和平請願的權利；至於另一名21歲男學生在一次堵路行動期間，被發現管有鎚子、噴漆及六角匙等，他承認控罪並稱只是希望政府可以聆聽市民心聲，則被判感化18個月。

官不信侍應攜刀為方便工作

被告劉傑寧（25歲），酒店侍應，他被控於本年1月1日，在銅鑼灣快樂大廈管有一把摺刀及三把萬用刀。

他否認控罪受審，裁判官今裁決時，不相信他攜帶涉案4把刀為方便工作，認為他身為侍應，毋須使用多款有特定用途的刀具，而他並非有意參加和平集會的示威者，加上事發時附近正發生警民對峙，認為他攜帶涉案物品意圖傷人，裁定他罪成。

酒店侍應劉傑寧藏4刀在東區法院被判入獄9個月。(資料圖片)

帶武器示威影響和平請願人士

裁判官認為，他在公眾地方身懷多把刀，對公眾構成危險，又援引案例指，若有人攜帶武器到示威現場，會影響其他人和平請願的權利，考慮到涉案刀具尖銳等因素，判他入獄9個月。

學生認藏六角匙等准感化

被告羅卓峰(21歲），學生，承認去年11月11日在柴灣悅翠苑，保管膠索帶、六角匙、鎚子及黑色噴漆，意圖損壞他人財產。裁判官認為他及時認罪，並已還押2周，判他接受感化18個月。

求情稱冀政府可以聆聽市民

辯方求情時稱，被告正修讀與新聞相關的學科，一直想貢獻社會，事發時只想發聲並冀政府可以聆聽市民，他感到後悔並已反省，且他從未使用涉案物品，亦向警方坦承涉案物品用作堵路。

案件編號：ESCC32、679/2020