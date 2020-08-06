逃犯條例｜男生認三罷行動藏伸縮棍及噴霧器等　囚4月及罰款5000

去年11月有網民發起「大三罷」行動，一名男學生涉藏伸縮棍、噴霧器、無綫對講機、及煙霧餅，早前被裁定藏有攻擊性武器及無牌管有無綫電通訊器具共3罪罪成。裁判官認為涉案的武器傷害性高，被告在部署下攜帶武器，對公眾安全構成影響，判他囚4個月兼罰款5000元，但他因涉收丫叉包裹一案被還押74天後獲撤控，裁判官使用酌情權，扣減74天刑期。

曾涉收丫叉郵包案被還柙74天

被告趙駿賢，22歲，報稱學生，控罪指他在2019 年 11 月 11 日，在灣仔愛群道 18 號伊利沙伯體育館外，管有 1 支含有nonivamide的胡椒噴劑、1 支伸縮棍及 1 個含有煙火物質的圓棒狀物體，及無適當牌照而管有 1 部無線對講機。

他早前一度被指收取藏有3支丫叉及6包鋼珠的郵包，被控管有攻擊性武器罪，惟遭還押74天，最後獲撤控。

認為被告非為自衛用途

裁判官指，涉案伸縮棍伸展後長達64厘米，其可導致的傷害能力大；而噴霧劑內的液體可引起灼燒感，可遠噴射距離，傷害性高；而煙霧餅也可引起咳嗽、皮膚發紅、眼睛發紅及疼痛的症狀，傷害性大，而被告非為用作自衛用途，他在部署下攜帶有關武器，對公眾安全構成影響。

被告准保釋等候上訴

裁判官認為考慮到武器性質、傷害性等，雖然被告初犯，但仍須判處阻嚇性刑罰，她認為被告的求情及背景，未能構成任何減刑因素，於是判處他監禁4個月。辯方即時表明會上訴，並申請保釋，被告暫准以1萬元保釋，期間不可離港，要守宵禁令，並要每周到警署報到2次。

案件編號：ESCC2523/2019