確診大廈食肆｜全民檢測確診少女住兆康苑　曾到MegaBox IKEA餐廳

本港新冠肺炎疫情近日緩和，衞生署今日（4日）公布昨日（3日 )新增12宗確診個案，其中7宗為本地個案，患者住址分布於油尖旺、屯門、粉嶺等。 有四人參加全民檢測「普及社區檢測計劃」而被發現染疫，其中居於屯門兆康苑的22歲少女，除了曾到訪順利紀律部隊宿舍，她亦曾到MegaBox宜家家居餐廳，以及西洋菜南街的101肉燥飯專門店。

居柴灣峰華邨患者曾到九龍站的麥當勞

第4841宗個案為一名22歲少女，經全民檢測發現，居住於屯門兆康苑兆健閣。根據衛生防護中心資料，她報稱於9月1日，曾到順利紀律部隊宿舍1座，又於同日到MegaBox宜家家居餐廳；翌日則到西洋菜南街2W號101肉燥飯專門店。

第4845宗個案為44歲男士，居於柴灣峰華邨曉峰樓，屬於本地個案。他報稱於8月22日到過港鐵九龍站、30日到英皇道480號，31日再往九龍站的麥當勞。

另外，旺角維景酒店亦再有個案，為一名80歲老婦，個案編號為4846，其同房（編號4829）於8月27日離世，在驗屍後方確診。此外，酒店同層另一間，亦有一名70歲住客（編號4827）早前確診，但並不認識4846及4829。

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住所方面，由巴基斯坦返港後確診的1歲男嬰（＃4843），報稱有兩個住址，一是他14日強制檢疫時居住的華美達華麗酒店，另一相信是檢疫期後入住的勝利道10A號。

另有與本地個案有流行病學關連的患者、76歲老翁報住何文田愛民邨信民樓。

過去14日曾有確診者到訪的地址：

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