確診大廈食肆｜旺角維景酒店確診住客曾光顧大家樂　嘉田苑首上榜

本港新冠肺炎疫情有下降趨勢，衞生署今日（2日）公布新增8宗個案，，住址分布在荃灣、旺角、大圍及銅鑼灣。旺角維景酒店有兩名同層住客確診，一名70歲男子（第4827宗個案）在8月30日開始發病，於9月1日到過太子百匯軒住宅大廈、太子康齡大廈大家樂，以及到彩虹邨翠瓊樓探望母親。 另外，荃灣芙蓉樓、梨木樹邨松樹樓、大圍嘉田苑嘉賢閣及銅鑼灣萬順樓各添一名住戶確診。

旺角維景酒店有兩名同層住客確診，分別是70歲男子（第4827宗個案）及87歲男子（第4829宗個案）。第4827宗個案在8月30日開始發病，潛伏期或傳染期間到過太子百匯軒住宅大廈、太子康齡大廈大家樂，以及到彩虹邨翠瓊樓探望母親。

第4829宗個案於8月27日暈倒，凌晨被送往廣華醫院，其後離世，未行其日常所到地方公布。

荃灣芙蓉樓及梨木樹邨松樹樓有新增患者

有4名患者居於荃灣區，其中兩名患者均是早前確診者的家人，一名50歲男子（第4825宗個案）居於荃灣芙蓉街13-17 號芙蓉樓，該大廈早前已有兩名住戶確診（第4696及第4727宗個案）；一名62歲男子（第4826宗個案）住在梨木樹邨松樹樓，該大廈早前亦有兩名住戶確診（第4681及第4738宗個案）。另外，匡智梨木樹宿舍再增加兩人確診。

大圍嘉田苑嘉賢閣一名住戶確診。（香港01記者攝）

一名61歲男患者（第4824宗個案）居於大圍嘉田苑嘉賢閣，在同區的交通城大廈上班。而一名45歲男患者（第4828宗個案）住在銅鑼灣萬順樓，在迪士尼樂園上班，亦於9月1日或之前到過北角耀星華庭。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

+ 18 + 18 + 18