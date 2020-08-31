確診大廈｜患者住所一覽　元朗采葉庭再增3個案累計10人中招

社會新聞
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本港今日（31日）錄得9宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中7宗是本地感染，5宗與其他個案有關連。有3宗個案患者同樣居住元朗采葉庭5座，一宗個案居住佐敦文苑樓，另外一名未有源頭的男子則住荃灣滿樂大廈的從心樓。而早前確診的第4711宗個案，則報稱居住於荃威花園L座。

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今日有7宗屬於本地感染，5宗與其他個案有關連。其中3宗個案分別編號為#4807的5歲女童、#4809的38歲女子及#4810的44歲男子，他們同樣報稱住在元朗采葉庭第5座，該大廈累計曾有6個案在過14日曾有患者報稱居住廈。而采葉庭第7座，過去14日也同樣有4宗確診個案。

相隔一周 53歲女子今報稱住荃威花園

另外#4811的個案，27歲男居住於佐敦文苑樓。8月25日確診的#4711，53歲女子則於今日報稱居住於荃威花園L座。

至於沒有源頭的#4806，31歲懷胎39周的孕婦，她報稱居住元朗大棠路大旗嶺，暫時未有詳細地點。#4808的75歲男子，他則居於荃灣滿樂大廈從心樓。

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#4808為源頭未明個案，75歲男子住於荃灣滿樂大廈從心樓。（資料圖片）

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