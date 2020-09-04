新冠肺炎｜堂食令延長至10時首晚　石板燒店指能增加一輪生意

本港第三波疫情有所緩和，政府繼上周放寬堂食令至晚上9時後，早前再宣布由今日（4日）起，食肆堂食時間放寬至晚上10時，但每枱人數上限仍維持2人。然後措施並非有利於所有食肆，茶餐廳店主指，堂食時間延長一小時，僅能增加約2,000元生意額；而酒樓店主更表示，9時與10時關門的分別不大。只有石板燒店主歡迎措施的推出，指延長一小時可增加一輪生意。 食客亦指平日工作繁忙，港人通常於晚上7至8時下班，延長堂食後不需再匆忙趕至餐廳吃飯。

情疫第二波後開業 旋即遇上第三波

堂食令延長首日（4日）晚上7時，雖然旺角街頭人來人往，然而餐廳內的食客人數依舊稀少。直至晚上9時，旺角街上的人流開始減少，有市民到商場外的梯級進食，並表示因餐廳準備關門，只能在買外賣到舒服的位置吃飯。

剛開業三周的「豐石板燒專門店」店主張先生表示，石板燒的進食時間較長，而市民普遍於下班後吃飯，之前只限堂食至9時，「試過有客人8點半入嚟問我哋食唔食得，我哋都好尷尬，話9點前一定要走，冇辦法規矩係咁。」他相信延長晚市至10時，相比9時能增加一輪生意。

然而為了增加收入，張先生推出堂食七五折優惠，並嘗試推出外賣，「石板燒嗰舊石本來難外賣，我哋變咗做丼飯咁 ，一個雞扒飯或者牛扒飯，煎佢三五七成咁。」他續指，當初第二波疫情完結後籌備開店，沒想到開業即遇上第三波疫情爆發，認為政府處理疫情不力，期望向食肆提供資助。

放寛禁堂食令首日（4日）晚上7時，旺角街頭人來人往，然而餐廳內的食客人數稀少。（歐陽德浩攝）

茶餐廳︰多一小時只增2000元生意

「風味園」餐廳僅得數枱客人，店主羅先生說：「限四個人根本冇乜問題，最緊要衞生做得好！」他解釋，以往晚上一群群年輕人到餐廳吃飯， 現時每個月虧損30至40萬元，預計堂食時間延長，亦只能增加約2,000元生意額，「寧願佢放寬四人都好過放寬10點！」

酒樓︰基本上收返9點都得

倫敦大酒樓今晚的生意仍然冷清，店主蘇先生則指，希望全民檢測後放寬至4人一治，讓家庭能夠團聚，恰到好處；而6個人一枱能三代同堂，最為完美。他又指，上周放寬堂食令至9時後，周末的生意比想像中理想，但他透露自周一起生意打回原形，估計市民在等待全民檢測報告，心情忐忑不願到酒樓飲茶。

他續指，雖然政府放寬堂食至10時，但將於安排9時半關門。他解釋，基本上酒樓於晚上僅得一輪生意，延長關門時間等於增加燈油火蠟的開支。他更坦言，事實上9時與10時分別不大，「我哋廢事啲客人話坐耐啲都唔得啦，基本上收返9點都得。」

食客︰不需再匆忙趕至酒樓吃飯

酒樓食客余先生卻抱持另一種想法，他指平日工作繁忙，延長1小時後不需再匆忙趕至酒樓吃飯。「上得嚟酒樓都係想舒服，如果得30至40分鐘不如唔好食！」他又指，7月至今已沒有與朋友一同吃飯，希望政府能放寬至一枱4個人，「政府應該諗香港人係咩模式生活，大部份人都係七八點後食飯，政府自己諗啦。」亦有不願上鏡的食客稱，已有多個月的晚上沒有出外吃飯，認為酒樓的佈置較寬敞，因而可安心與朋友「嘆茶」。