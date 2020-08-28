新冠肺炎｜晚市禁堂食放寬　食肆生意天與地　火鍋店即爆滿排長龍

新冠肺炎疫情有所緩和，今日起晚市禁堂食令，從6點放寬至9點。《香港01》一連兩日到旺角視察，昨日已經停業多時的火鍋店開始為開舖準備，今日旺角創興廣場，未到晚上6時，升降機已經充斥著火鍋湯底的香氣。其中一所食店的老闆謝先生坦言喜出望外，「大家都餓咗打邊爐太耐，昨晚已經好多人預訂，但係限制9時要交場，如果8點鐘有客嚟到都冇得食，好可惜。」他寄望疫情繼續向下，港府可以取消晚市堂食禁令。

▼8月28日 放寬食肆晚市堂食首日盛況▼

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火鍋店無晚市難經營 曾全日停業

晚間堂食限制於7月至今持續，港府決定於今晚有所放寬，食肆堂食可以營業至晚上9時，早前，因限制而未能營業的火鍋店陸續重開，於旺角創興廣場的開設火鍋店的謝先生於昨日（ 27日）返回店內準備。

白交50萬租

他坦言疫情至今多個月，上個月初更加不能營業，但業主未有調低租金，每月白白花上近50萬租金、人工等雜費開支，非常擔心，多少晚上徹夜難眠，已經減了5公斤，雖然明白到開業之後只能夠做一輪生意，也要「搏一搏」，「其實開返都有風險，因為一枱只能夠坐兩個人，仲要只係可以做一輪生意，做到足都只能夠招呼約60枱客，但係好多夥計都要搵食，我都要向佢哋交代，點都要開。」

▼8月27日 放寬食肆晚市堂食前夕▼

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晚市只可做一輪 食客更易聚集

他續説，由於公司經營模式以「實惠」取勝，一百多元可以任食兩小時，一定以人流取勝，因此早前未有開始午市，擔心不足以彌補支出，但現時的限制下，食店難以保證人流維持高水平，經營依然非常困難，並且難以理解政府的限聚令設定原因，「最難理解嘅係點解要九點就唔食得呢？夜啲係多啲菌咩？點解唔係10點、11點呢？同埋因素兩個人不原因係啲乜嘢呢？如果開返長啲，分散人流唔係做好啲咩？」

他慨嘆多次向業界議員查詢，爭取放寬，但查詢多次亦杳無音信，非常可惜，「呢個政府嘅政策好離地，佢哋去其中一間食肆去睇吓就知咩事㗎啦，我哋經營真係好難。」他估計從開手日生意將會不錯，但由於限制下，只能裝滿以往一半人流，加上時間限制下不能「返枱」，生意額大減。

8月28日，為禁堂食令放寬首日，旺角朗豪坊的食店人頭湧湧。（羅君豪攝）

今日生意爆滿 街道迅速變旺

今日下午5時許，記者再度到謝先生的火鍋店作訪問，外面的升降機已經充斥着陣陣的火鍋湯底香氣，一向以來香港人的晚飯時間大約為晚上七時至八時，但未到晚上六時，謝先生的食店已經坐滿超過七成客人，他直言喜出望外，「昨日訂枱都已經訂爆，真係多咗好多人出街，大家都餓太耐啦，所以大家都做得好精神，但係若果見到有客人晚上八點嚟到食唔到，我又做唔到生意，真係好可惜。」

他又說，一向以來客人較少會於下午四時多到來晚飯吃火鍋，但今日不少客人擔心用餐時間不足，紛紛於五時多入席，多年來首次親自目睹，感到有點出奇。