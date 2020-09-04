限聚令｜食肆放寬堂食可賣酒　酒吧仍需關閉　業界質疑雙重標準

限聚政府星期五起放寬部分社交距離措施，食肆堂食可延長至晚上10時，但繼續限制最多兩人一枱；健身中心、按摩院、桌球室、保齡球場等場所，在有條件下重開，惟酒吧現時仍需要繼續關閉。有關處所現時已停開50多日仍未能開業，香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，疫情不可能於短期內「斷尾」，本港疫情確診數字回落至單位數，仍不容許酒吧復業並不合理。

本港新冠肺炎疫情潮趨平穩，今日（4日）起晚更食肆堂食可延遲到晚上10時。（資料圖片/余俊亮攝）

他又提到，政府在處理酒吧業復業問題上「雙重標準」，本港的8000個酒牌中，酒吧佔1280個，其餘6000多個由餐廳及酒樓等領有。但申牌當時若已領疫情架，其實食肆牌仲要平幾百蚊，點解我哋就唔開得？」質疑為何餐廳可以繼續「賣酒賣食物」，但酒吧就要停業。他對政府的處理手法感到憤怒，認為是偏向餐廳。

他擔心，疫情繼續下，業界難以維持下去，「疫情已經好耐，非一星期兩星期可能斷到尾，點都要一年，快都半年，第三輪爆發根本係政府把關不力而引致，但就要所有行業因此唔開呢？打工仔點算？」

8月27日，晚市禁堂食仍然實施，下午蘇豪區的酒吧餐廳生意不算差。（鄭子峰攝）

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼