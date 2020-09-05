楊潤雄：學校不應為初中設通識科　冀未來「呢科無學校參與」

通識教育科是中學文憑試的必修科目，有學校為令學生盡早適應課程，由初中開始已開設相關科目。教育局局長楊潤雄今早（5日）接受商台節目《政經星期六》訪問，強調通識科屬高中科目，就初中課程應著重培養知識基礎，故稱「初中不應有通識科」。 據楊潤雄了解，去年仍有110多間學校為初中學生設立通識科，當局將持續與學校洽談，料今年不會超過20至30間設有相關科目，冀未來「呢科無學校參與、課本亦唔需要用」。

↓↓高中通識科教材 過去已刪減內容↓↓

楊潤雄解釋，初中學生應集中培養知識基礎，方能在高中課題時分析題目並運用多角度思考，否則未能建立知識基礎，屆時將會是「空談式辯論」，故他認為「初中不應有通識科」。

初中通識科課本都唔需要再用



他續指，據了解去年仍有110多間學校為初中學生設有通識科目，料今年不會超過20至30間學校。同時指出，現時坊間可見的初中通識科書本，或是數年前設有，但因應初中年級不需設立通識科目，故相信未來「無學校會參與、課本都唔需要再用」。

通識教育科是中學文憑科的必修科目，教育局局長楊潤雄稱，有學校為令初中生盡早適應課程，為初中生設立通識科。（資料圖片）

至於《港區國安法》自6月30日通過並在港實施，當中指出須加強國家安全教育，並提高守法及安此意識。楊潤雄稱，重點是教育及認識，希望透過教育令學生培養安全意識及建立國觀念，並對國家有認同感、責任感以協助維護國家安全意識。