【10.1遊行】兩21歲男被捕後「踢保」　今晨再被捕　下午粉嶺提堂

去年10月1日，全港多區爆發大規模示威衝突，當日警方拘捕超過180人。至今日（9月4日）警方指，2名均為21歲的男子去年10月1日於屯門被捕，2人其後拒絕保釋。新界北警區重案組經進一步調查後，今日上午於屯門區及元朗區再拘捕該2名男子。他們已被控合共1項「參與非法集結」罪，案件將於今日下午在粉嶺裁判法院提堂。

去年10月1日，全港多區爆發大規模示威衝突，當日警方拘捕超過180人。（資料圖片）

去年10月1日國慶，全港多區再次出現大規模示威，警方指有人無視警方反對，鼓吹市民昨日在多區非法示威。當日下午約1時開始，大量示威者於銅鑼灣、沙田、黃大仙、深水埗、屯門和荃灣等多區非法集結。示威者佔據行車線，以雜物設置大量路障，有人四處縱火。其間港鐵多個車站遭受破壞，包括有人向列車及路軌投擲汽油彈。事後警方拘捕超過180人，他們涉嫌參與暴動、非法集結、襲警及藏有攻擊性武器等。

警方指，當日最少25名警務人員遇襲受傷。包括有警員於屯門大會堂外進行驅散行動時，有示威者包圍警員，並用磚頭等硬物施襲，更有人向現場人群淋潑腐蝕性液體，多名警員及記者被灼傷；以及警車途經油麻地窩打老道近彌敦道交界時，被激進示威者包圍，警員落車驅散期間，被大群示威者以竹枝等硬物圍攻。警方指，當時在人身安全受嚴重威脅及警告無效下，1名警員一度向天鳴槍2發示警，以保護同僚及自身安全。