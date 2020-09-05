全民檢測｜薛永恒：疫情平復經濟才恢復　檢測計劃付出微不足道

政府自9月1日起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，公務員事務局局長聶德權昨天（5日）表示，檢視過去三天運作經驗、數據及市民需求後，決定延長計劃4天至9月11日。 負責設立網上預約系統的創新及科技局局長薛永恒今日（5日）接受電台訪問時表示，認為檢測計劃的網上預約系統運作非常順利，稱市民對檢測的反應正面，截至今早已經有97萬8千人登記，出席率達九成多。檢測計劃至今找出8宗陽性個案，薛永恒重申檢測目的是找出隱形病患，認為本港的經濟受疫情打擊，「是百億、千億的事」，指疫情一日未平復，經濟都不能恢復，稱現時檢測計劃的付出是微不足道，「絕對值得做」。

創新及科技局局長薛永恒認為本港的經濟受疫情打擊，「是百億、千億的事」，指疫情一日未平復，經濟都不能恢復，稱現時檢測計劃的付出是微不足道，「絕對值得做」。（資料圖片／高仲明攝）

不要以身試法，「唔好當玩、霸咗時段」

薛永恒強調，網上預約系統以便民為目的故此流程簡單，對於有人以虛假資料成功登記預約檢測，薛永恒稱現時有160多宗被登記的個案，調查發現有90多宗涉及盜用他人身份，表示將會嚴肅跟進，呼籲市民不要以身試法及浪費機會，「唔好當玩、霸咗時段」，否則會對其他市民不公道。薛永恒又感謝中央對檢測計劃的支持，指計劃若果無中央支持就不能成事。

過去數月不少市民提出「封關」的要求，薛永恒強調現時過境人流有降低但不能歸零，需容許貨運以及境外居住港人入境，認為把關及全民檢測是可以一同進行的工作，批評支持封關者「不要混淆視聽」。薛永恒又稱香港與大灣區連繫密切，認為盡快恢復過境人流重要，並透露健康碼安排，稱相信會有配額制，屆時市民上網登記預約後可以到衛生署指定檢測中心做測試，如果結果是陰性，市民可以上網下載健康碼，連同過關需要用的個人資料，上網登記粵康碼、澳康碼，屆時離境後將毋須強制檢疫。

現時本港受到中美貿易戰波及，薛永恒批評美國對港的制裁是損人不利己，認為雙方做生意是互利，認為美方要「諗吓係咪對自己有利」。他又強調香港獨立關稅區地位是行之有效，由基本法及國際貿易組織確定，批評美方單方面改變世貿組織同意的安排是不合理，「點解可以話改就改」，指會向世貿提出要求處理。薛永恒提到，香港出口美國貨品只是佔本港本地生產總值 0.1%，認為制裁對經濟不太影響，但會對本港公司入口美國科技帶來不便及不確定性。不過薛永恒指，本地公司於過去幾年已經看到貿易戰的勢頭，故此對從不同地方進口有所準備。薛永恒重申，大灣區有「幾千萬人市場」，而且是同文同種，認為大灣區有機遇及潛力。

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