全民檢測｜陳茂波訪科學園檢測中心　羅致光呼籲港人參與檢測

政府自9月1日起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，公務員事務局局長聶德權今日（4日）公布，至今有52萬人接受了檢測，而政府決定延長計劃4天至9月11日，市民可於明早起預約9月8日至11日的時段作檢測。 財政司司長陳茂波今日聯同創新及科技局局長薛永恒，視察科學園社區檢測中心的具體運作情況。他表示，很高興科學園社群對普及計劃反應踴躍，又說科學園社區檢測中心過去數天的預約爆滿，到場接受採樣人流不絕。 勞工及福利局局長羅致光今日亦到訪天水圍體育館社區檢測中心，了解運作情況。他表示，欣悉在中心負責行政支援和管理工作逾半為勞工處同事，他感謝來自不同單位的人員群策群力，令檢測工作運作暢順。

羅致光指出，從初步普及社區檢測結果，專家都認為有超過百名隱蔽患者在社區中，有機會散播病毒，而可能大部分隱蔽患者都不會知道自己帶有病毒，他呼籲大家為己為人為香港，參與檢測。

陳茂波參觀檢測中心期間，讚揚醫護與公務員各司其職，同心抗疫。他說，普及計劃透過找出沒病徵的隱性患者，讓他們獲得適切的護理治療，保障個人健康的同時，也避免他們的家人及朋友受到感染。

陳茂波呼籲仍未登記的市民，積極參與檢測，強調若能中斷隱形傳播鏈，就能較長期而穩定地讓市民恢復出行、社交活動及購物消費，對各行各業以至整體經濟提供支持。

陳茂波參觀創新斗室 本港首個組裝合成項目

視察檢測中心後，陳茂波在香港科技園公司董事會主席查毅超和行政總裁黃克強陪同下，參觀興建中的創新斗室。創新斗室是為園區公司提供短期至中期的住宿，也是本地首批採用「組裝合成」建築法的項目，已於今年5月安裝最後一個組裝合成組件，現時正進行屋宇裝備安裝工程。政府表示，創新斗室可望今年年底落成，較傳統建築法提早約5個月完成，預計在明年年初開始營運。

陳茂波其後到生物醫藥科技共享實驗室和辦公空間，了解香港科技園公司生物醫藥科技培育計劃如何支援成員，又與園區3家生物醫藥科技公司成員會面。

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