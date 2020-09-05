新冠肺炎｜25歲巴籍孕婦檢疫後到屯門醫院產檢　初步確診暫無病徵

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生署今日（5日）公布昨日（4日）新增7宗確診個案，為第三波疫情以來最低，但今日初步確診人數反彈至逾10宗，當中包括一名25歲、懷孕36周的巴基斯坦裔孕婦。 該孕婦早兩周前由巴國返港，昨日凌晨在酒店完成強到檢疫14日，並到屯門醫院作產前檢查。新冠病毒檢測發現初步確診，並無病徵。該孕婦現時在隔離病房留醫，情況穩定。她在產檢室逗留45分鐘，並曾上廁所，一名病房助理曾清潔廁所無戴面罩需送往檢疫。

屯門醫院一名25歲巴籍孕婦初步確診。（資料圖片／歐嘉樂攝）

護士機警再安排巴籍孕婦檢測

一名25歲巴基斯坦籍孕婦，昨日早上到屯門醫院的產前病房作產前檢查，她懷孕36周，並無病徵，安排在無其他病人的獨立病室，護士核對臨床資訊系統，發現該孕婦有入境記錄，了解後知悉已完成檢疫，護士為審慎起見，安排到隔離病房，經病毒檢測呈陽性，屬初步確診。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代，屯門醫院展開感染控制調查，該孕婦在產前病房只逗留了45分鐘，用過洗手間，其餘時間無接觸過其他病人。

一名負責清潔產前病房洗手間的運作助理，由於無穿保護衣及戴面罩，須接受14天隔離檢疫。同一病房負責更換床單的運作助理須接受28天醫學觀察。該孕婦現時在屯門醫院隔離病房留醫，情況穩定。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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張竹君稱未找到孕婦檢疫期間第二次病毒檢測報告

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，該名孕婦於8月21日乘搭卡塔爾航空QR818，由多哈返港，抵港後入住酒店進行家居檢疫，至9月3日午夜屆滿，她於9月4日凌晨返回錦田高埔村住所，同日早上到屯門醫院產檢。

現時返港強制檢疫人士，需在抵港時提供唾液樣本以作病毒檢測，陰性者則可到所報住所強制檢疫14日，並在第10日再次提供唾液樣作第二次病毒檢測。張竹君表示，該孕婦第二次檢測應在8月30日進行，她稱暫未搵到報告，會再了解她是否有交樣本。