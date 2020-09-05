新冠肺炎｜長洲人頭湧湧　粉嶺居民東灣防鯊網外游水：返家先沖身

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，不少市民亦到離島及郊外等散心。今日（5日）長洲下午起人流大增，碼頭外的大路上人頭湧湧，小食攤檔外不少市民除下口罩大快朵頤。康文署轄下沙灘雖然仍關閉，更衣室及沖身設施亦停開，但長洲東灣海灘防鯊網範圍外亦有大批市民遊玩、曬日光浴等，有由粉嶺到長洲落水游泳市民表示，不介意未能沖身，會留待回到家中才清洗。 另外，雖長洲人流增多，但有度假屋就指「旺丁不旺財」。度假屋負責人表示，受限聚令影響，市民未能與一大班朋友遊玩，故更不會租度假屋，生意比去年同期大跌80%至90%。

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沙灘上仍不敢除下口罩

雖然今早天文台一度發出紅色暴雨警告，但天氣亦無損市民出外散心的興致。在長洲下午約2時後，人流明顯增加。在碼頭外的大路上人來人往，不少市民與一班朋友一同遊玩。

在東灣沙灘上，康文署在防鯊網內泳灘範圍圍起封條，禁止市民進入。但近下午3時，至少有50人於防鯊網外無封閉範圍遊玩，大部份人亦除下口罩，有小朋友在玩沙；亦有不少人划艇及玩風帆；更有人在海中暢泳。

葉太一家三口居住在粉嶺，特意在周末一同在長洲散心，她坦言「好長時間無出街，疫情放鬆啲先出嚟玩下」。她指有少許擔心有傳播風險，故在沙灘上會戴口罩，而小朋友及丈夫因游泳故除下口罩。

小朋友開心下水：好耐無游過水

現時沙灘的更衣室及沖身設施仍停開，亦沒有救生員當值，葉太認為有少許不便，更指有留待回家後才沖身，「著涼鞋出嚟，都無所謂」；沒有救生員則會擔心，「唔會游咁出，都係玩下水。」6歲半的葉小朋友就笑言不怕下水會整髒身體，「之前有病毒唔敢出嚟，好耐無游過水，好開心！」

市民薛先生同樣與家人一起到長洲遊玩，他笑言最想到長洲食大魚蛋，再在沙灘散步。他未有在海灘上游泳，只是除鞋在沙灘散步，並認為關閉沖身設施及更衣室等不方便，但亦可理解，「疫情嚴重，大家都要犧牲一點，希望疫情快點過去」。薛先生又指因擔心有傳播風險，故全程亦會戴上口罩。

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度假屋、食店嘆生意未有明顯反彈

雖然長洲上人頭湧湧，但不少過舖仍大嘆生意不佳，「旺丁不旺財」。度假屋負責人叢太指，即使第三波疫情回落，亦對生意無甚幫助，「睇落啲人好多，但啲人入嚟行下、食下就走㗎啦，邊有人租屋？」她坦言今年生意對去年大跌80%至90%，「好慘呀，生意好難捱，個個都怨天怨地」。她認為現時限聚令仍限兩人，而以往通常是一大班朋友一起租度假屋，故限聚令對該行業生意亦有很大影響。

小食店負責人鄺生指，今日人流只及疫情前的20%至30%，亦已比第三波疫情剛開始時增加少許，「無晒外地遊客，疫情一開始整個長洲好似淪陷咁，無晒人。」他又稱，現時生意比去年同期大減至少一半，近日人流增加但對生意亦無甚幫助。

精品店負責人黃小姐就指，原本7月至8月是生意高峰，但因疫情生意大跌80%，「不過都寧願香港快啲好返，好過好多人客入嚟。」她亦希望政府可盡快推出第三輪防疫抗疫基金，幫更多行業。