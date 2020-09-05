確診大廈食肆｜3名感染源頭不明患者足跡曝光　三圖睇晒13地點

本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，衞生署今日（5日）公布新增7宗個案。3宗無源頭個案人士的行程緊密，單計他們3人曾到的商場、食肆或到訪處已經有13處，連同其他個案今日新增共23處。 3宗源頭不明的確診個案中的#4855是一名冷氣水電工程技工，他報稱曾到過九龍城及黃大仙區的6個地點，包括東頭（二）邨安東邨的彩翠軒酒家、衙前塱道28號的昌記新城茶餐廳；個案#4853的車房技工則到過鶴齡街3號的百味佳快餐廳等；個案#4858的菲傭則到過元朗區內兩間食肆等，亦到過同益街市。 而#4852的旺角維景酒店住客則曾到酒店附近餐廳，並至少兩度到訪康齡大廈。

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▼9月5日新增7宗個案患者的住所▼

新冠肺炎確診串者住所。（香港01製圖）

九龍城區佔6個地點 位新增名單榜首

衞生署晚上（5日）公布最新14日內確診患者到訪過的大廈名單，今日新上榜處所達23個地點。當中13個地點與3宗源頭不明的個案有關，又以九龍城區的6個地點佔最多，其次為元朗區佔4個地點。

3個源頭不明的個案中，#4855是60歲居於九龍城亞皆老街芝蘭苑的男子，他為一名冷氣水電工程技工，報稱曾到過6個地點，分別為黃大仙區東頭（二）邨安東邨的彩翠軒酒家、東匯邨匯智樓；九龍城區的成龍居、城南道23號、衙前塱道10號、衙前塱道28號的昌記新城茶餐廳。

同樣在九龍城區土瓜灣工作的62歲男子，#4853，他則到過區內的鶴齡街3號的百味佳快餐廳、蟬聯街6號，同時亦到過黃大仙區的雪鳳樓。

至於個案#4858的菲傭則到過元朗區內兩間食肆，分別為開心廣場的Pizza Hut及金寶樓名川麵棧，亦到過同益街市及炮仗坊。

▼3個源頭不明患者的行蹤▼

▼曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單▼

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旺角維景新患者曾到區內麥當勞及大家樂

旺角維景酒店群組繼續擴大，新增的個案4852為一名62歲男住客，是同樓層第四名患者，他住在第三間客房。他在過去14日便到過酒店附近的嘉業大廈麥當勞，以及耀中大廈的明棧燒味餐廳，同時他兩度到過康齡大廈，並光顧大廈內的大家樂。另外，他亦到過沙田區的企業廣場。

近14日有6名患者曾到九龍站圓方

其他新增的地點包括油尖旺區的九龍站圓方，過去14日共有6名患者曾經到訪；大角咀市政大廈亦同樣再上榜，過去14日共3名患者到過，而沙田區的交通城大廈亦錄計兩個患者到訪過。另外，北區的華心商場、南區的置富南區廣場亦榜上有名。

9月5日旺角維景酒店群組增至4人染疫，圖為9月4日晚住客前往檢疫中心情況。（羅君豪攝）

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼