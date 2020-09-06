復課｜調查：八成基層學生無合適電腦裝置　兩成人家中沒寬頻上網

新冠肺炎疫情反覆，學生需依靠上網學習。有團體今日（6日）發布一項調查，發展有八成受訪基層兒對沒有合適的電腦裝置，更有接近兩成學生家中沒無線網絡上網。即使關愛基金自2018/19 學年起，資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，但調查亦發現，有近七成受訪家長表示學校沒有參與項目，子女未能透過學校申請援助，購買上網學習裝置。

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關注學童發展權利聯席於7月訪問了約千名基層兒童家長，上月底再收回900份回應，當中7成受訪家長子女為小學生。結果顯示，99.8%學生皆需上網學習，但80.2%學生沒適合的電腦裝置，如手提電腦、平板電腦等。另外，亦有18.6%受訪者回應指，家中沒有無線網絡，兒童或需利用手機數據上網，數據不足，有時無法打開網站上堂。



雖然關愛基金自2018/19 學年起，資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，不過調查發現，69.8%受訪家長稱學校沒參與相關項目，部份家長提到，即使子女有需要申請電腦，卻因援助項目必需由學校主導申請，學生未能以個人名義申請電腦，而失去申請資格。另外，即使有學校有參加計劃，當中僅得7.7%人已經收到電腦，有近8成受訪者仍未知何時收到。

團體建議，政府應將關愛基金電腦津貼計劃，擴闊至所有清貧中小學生，並將申請手續改為由基層家長自行申請。（受訪者提供）

團體建議，政府應將關愛基金電腦津貼計劃，擴闊至所有清貧中小學生，而不受限於「電子班」學生，並將申請手續改為由基層家長自行申請。另外，團體又促請擴闊「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」受惠項目，助基層家庭購買電腦，並為基層兒童提供流動數據卡或上網服務。